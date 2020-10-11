Слони на сміттєзвалищі та оливкові черепахи: переможці конкурсу фото

Автор фото, Tilaxan Tharmapalan

Страшну світлину стада слонів, які харчуються на сміттєзвалищі у Шрі-Ланці, зроблений Тілаханом Тармапаланом, переміг у конкурсі фото Королівського біологічного товариства (RSB).

На фото слони бродять звалищем у пошуках їжі неподалік від заповідника в окрузі Ампара.

Нещодавно місцева влада заборонила сміттєзвалище поряд із заповідниками через зростання випадків захворювання і навіть смерті слонів, які отруїлися відходами.

Судді обрали роботу Тармапалана через те, що, на їх думку, вона найбільш точно відображає тему конкурсу цього року: "Наш мінливий світ". Переможець отримає грошову винагороду у $1300.

Переможцем конкурсу RSB "Юний фотограф року" став 14-річний Ашвін Гіртан, теж зі Шрі-Ланки. Йому перемогу принесла фотографія бакланів, що виглядають рибу з жердин, які залишили рибалки.

Автор фото, Ashwin Geerthan

Інші фотороботи, які відзначило журі:

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Автор фото, Rory Stringer

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