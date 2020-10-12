Канікули з 15 жовтня та дистанційка для вишів. Які ще карантинні заходи посилять

Автор фото, УНІАН

Міністерство освіти рекомендуватиме школам розпочати осінні канікули з 15 до 30 жовтня, а закладам вищої освіти перейти на дистанційну форму навчання до 15 листопада.

Про це заявив виконувач обов'язків міністра освіти України Сергій Шкарлет. Напередодні про низку рішень щодо боротьби з епідемію СOVID-19 написав голова медичного комітету Михайло Радуцький. За його словами, це вирішили на нараді у президента Володимира Зеленського.

Цю інформацію підтвердила і прессекретарка президента Юлія Мендель. За її словами, Володимир Зеленський на нараді відомств, відповідальних за охорону здоров'я в країні, підтримав пропозиції посилити нагляд за дотримання карантинних заходів та раніше почати канікули у школах.

"Закладам професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти рекомендуватимемо перейти на дистанційну форму навчання на період з 15 жовтня до 15 листопада з обов'язковим виїздом усіх студентів із гуртожитків", - написав Сергій Шкарлет у Telegram.

В.о. міністра освіти запевнив, що студентів не виселятимуть з гуртожитків примусово, попри те, що саме гуртожитки є одним із місць потенційної небезпеки поширення коронавірусу.

Студентам, які поїдуть додому, мають повернути кошти за проживання за цей період.

Водночас, за словами пана Шкарлета, заклади дошкільної освіти працюватимуть у звичайному режимі з урахуванням рекомендацій МОЗ та державного санітарного лікаря.

10 кроків зі стримування коронавірусу

У неділю, 11 жовтня, голова комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький опублікував 10 кроків зі стримування епідемії, які затвердив президент Зеленський на нараді щодо ситуації з коронавірусом.

Зокрема, йшлося про канікули для шкіл не пізніше ніж 15 жовтня.

Роботу закладів громадського харчування, ресторанів та клубів у червоних та помаранчевих зонах обмежать до 22:00 .

Міністерство охорони здоров'я повинно збільшити запаси засобів індивідуального захисту та медичних препаратів, які застосовуються при лікуванні ускладнень коронавірусної хвороби.

У Києві, Одесі, Маріуполі починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі. У Києві таким місцем може стати Палац спорту.

Автор фото, УНІАН

До прийняття пацієнтів з ковідом готують відомчі лікарні та заклади, а до роботи в інфекційних лікарнях залучають інтернів та студентів старших курсів медичних ВНЗ.

МОЗ має збільшити кількість ПЛР-тестів з 30-35 тис. до 50 тис. на добу.

До кінця жовтня місцева влада має обладнати 80% ліжкомісць з хворими на коронавірус подачею кисню.

Верховна Рада розгляне зміни до закону, якими запровадить штраф 3400-5100 грн для підприємств, підприємців, установ, організацій, які пропустили в громадське приміщення чи громадський транспорт людей без захисних масок.

Добова кількість нових хворих на коронавірусну хворобу наближається до 6 тисяч, а міністр охорони здоров'я каже про критичну ситуацію.

Багато класів у школах за останні дні перевели на дистанційне навчання через випадки хвороби у вчителів та дітей.