Коронавірус може жити на телефонах і грошах чотири тижні. Чи це так?

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Вірус Covid-19 може залишатися небезпечним на таких поверхнях як банкноти і екрани смартфонів набагато довше, ніж вважалося раніше, — до 28 днів. Це з'ясували дослідники з Національного наукового агентства Австралії (CSIRO).

Однак інші експерти сумніваються, що віруси на поверхнях несуть реальну загрозу зараження. Найчастіше коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом при чханні, кашлі або розмові.

Австралійські вчені проводили експерименти у темряві, адже відомо, що ультрафіолет вбиває віруси.

Під час попередніх лабораторних досліджень вже встановили, що SARS-Cov-2 може зберігатися на банкнотах і скляних поверхнях до двох-трьох днів, а на пластику й сталі - до шести.

Але тепер вчені з CSIRO встановили, що коронавірус набагато витриваліший, і при кімнатній температурі може жити на гладких поверхнях, таких як пластик, паперові банкноти і скляні екрани смартфонів до чотирьох тижнів. Звичайний вірус грипу, для порівняння, у таких же умовах виживає до 17 днів.

"З'ясувавши, як довго вірус насправді залишається життєздатним на поверхнях, ми можемо точніше прогнозувати й стримувати його поширення, і краще захистити населення", - зазначив виконавчий директор CSIRO доктор Ларрі Маршалл.

Однак колишній директор Центру з вивчення застуди Кардіффського університету, професор Рон Екклс розкритикував дослідження австралійців. На його переконання, припущення нібито вірус може жити на поверхні 28 днів, "вселяє в людей необґрунтований страх".

"Віруси потрапляють на поверхні з брудних пальців і з крапельками слизу при кашлі та чханні, а в цьому дослідженні свіжий слиз як механізм поширення вірусу не розглядався", - пояснює професор Екклс.

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За словами професора, свіжий слиз служить для вірусів ворожим середовищем, оскільки містить безліч білих клітин, що виробляють ферменти, які руйнують віруси. Також цей слиз може містити антитіла та інші елементи, які ці віруси нейтралізують.

"Тому, на мою думку, заразні віруси, що містяться в слизі на поверхнях, можуть жити щонайбільше години, але ніяк не дні", - впевнений пан Екклс.

А професор медицини Каліфорнійського університету Моніка Ганді минулого тижня в інтерв'ю журналу Nautilus заявила, що коронавірус не передається через поверхні.

"На початку пандемії багато хто побоювався вторинної передачі, але зараз ми знаємо, що причина поширення не в тому, що ви торкаєтеся поверхонь і своїх очей, а в тому, що ви перебуваєте поблизу носія вірусів, у якого вони вилітають з носа і з рота, хоча самі вони про це, як правило, навіть не здогадуються", - пояснила професор Ганді.

Мийте руки та протирайте смартфони

Covid-19 поширюється здебільшого повітряно-крапельним шляхом. Учені вже з'ясували, що зараження таким чином можливе протягом більш ніж трьох годин з моменту потрапляння вірусу в повітря.

А ось про здатність вірусів на поверхнях залишатися заразними було відомо набагато менше.

Зокрема, при оцінюванні ступеню виживання вірусу на сталевих поверхнях були дуже значні розбіжності у результатах: від 3 до 14 днів при кімнатній температурі.

Автори нового дослідження хотіли з'ясувати, як довго вірус залишається життєздатним на склі, паперових та пластикових банкнотах і сталі. Вони виявили, що при кімнатній температурі він живе значно довше, ніж вважалося раніше.

При цьому експерименти проводили в умовах, що сприяють виживанню вірусу, — у темряві, при постійній вологості й відповідній температурі, чого практично не буває в реальному житті. Коли ж температуру підіймали до 40 градусів, віруси не виживали і доби.

До того ж віруси краще почувалися на рівній гладкій поверхні, а на тканинах, наприклад, через 14 днів від них не залишалося й сліду.

Попри це фахівці наголошують, що золоте правило про постійне миття рук ніхто не скасовував, але до цього потрібно додати ще й необхідність частіше протирати екрани смартфонів.

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Заодно вчені знайшли зв'язок між тенденцією SARS-Cov-2 краще зберігатися на сталевих поверхнях при низькій температурі й спалахами Covid-19 на м'ясних фабриках і в сховищах-холодильниках по всьому світу.

Дослідники CSIRO також підкреслюють, що на основі їхніх експериментів можна зробити висновок, що віруси здатні зберігатися на свіжих і заморожених харчових продуктах.