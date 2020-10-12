Команда Зеленського програє вибори в його рідному місті - опитування

Автор фото, Unian

Пропрезидентська партія "Слуга народу" має меншу за конкурентів підтримку в Кривому Розі - рідному місті Володимира Зеленського. Про це свідчать результати свіжого опитування соціологічної групи "Рейтинг".

У рейтингу до міської ради лідирує партія Блок Вілкула "Українська перспектива" з рейтингом 33,8% (серед тих, хто визначився з вибором і прийде голосувати).

"Слугу народу" натомість підтримують 23,2% опитаних.

Далі слідують "Опозиційна платформа - За життя" (10,3%), партія Шарія (8,2%), "Європейська солідарність" (7,3%), "Сила людей" (6,1%) та "Батьківщина" (4,7%).

Водночас 23% респондентів поки що не визначилися з вибором.

Автор фото, Unian

Мерський рейтинг очолює чинний міський голова Кривого Рогу Юрій Вілкул - за нього мають намір проголосувати 40,8% учасників опитування.

Кандидата від "Слуги народу" Юрія Шевчика готові підтримати 29% респондентів.

10,1% планують проголосувати за Костянтина Павлова ("ОПЗЖ") 7,2% - за Юрія Ярового ("Європейська солідарність"), 5,5% - за Юрія Милобога ("Сила людей").

Не визначились, за кого голосуватимуть, близько 20% опитаних.

Опитування проводилося 8 і 9 жовтня, похибка не перевищує 3,1%.