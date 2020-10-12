Світ може отримати першого святого-міленіала. Хто він?

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До лику святих можуть зарахувати підлітка Карло Акутіса, який у 2006 році помер від лейкемії. На той момент йому було 15 років.

Він був відомий тим, що попри юний вік був зразковим католиком і активно проповідував християнську віру в інтернеті.

Минулих вихідних Акутіса зарахували до лику блаженних - ця процедура, яка називається беатифікація, зазвичай передує канонізації - зарахуванню до лику святих.

Коли саме можна очікувати на канонізацію Акутіса наразі невідомо, проте чутки про те, що такий крок планується, ходять вже давно.

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Акутіс народився у Лондоні, в родині італійців, але за якийсь час його батьки повернулися до Італії, де хлопець провів більшу частину свого життя.

Мама Карло розповідала, що багато в чому він був звичайною дитиною: захоплювався футболом, відеоіграми і програмуванням. Але з-поміж однолітків його виділяла міцна віра в бога.

Він часто розносив їжу безхатькам і віддавав кишенькові гроші нужденним.

Також Карло активно популяризував християнську віру в інтернеті - зокрема, створив сайт зі списком чудес, що сталися у світі.

"Карло використовував інтернет для служіння Євангелію, щоб достукатися до якомога більшої кількості людей", - каже про хлопця католицький кардинал Агостіно Валліні.

"Молодь сьогодні непросто зацікавити пасторською службою, яка, можливо, не йде в ногу з часом - попри усі намагання. Але іноді господь вказує нам дорогу завдяки отаким маякам, яким був Карло", - каже речник Католицької церкви Енцо Фортунато.

Процедура зарахування до лику святих передбачає, що Акутіс мав здійснити чудо. Таке чудо Ватикан знайшов: вважається, що бразильський хлопець вилікувався від рідкісної хвороби завдяки молитві до Карло.