Вчителька посварила ученицю за українську мову. Її звільняють

Автор фото, Unian

Напередодні в мережу потрапив аудіозапис, на якому чутно, як вчителька одеської школи накричала на україномовну ученицю й довела її до сліз. Сьогодні стало відомо, що викладачку звільняють.

Про це повідомила Директор Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

"Поведінка вчителя, на мою думку, беззаперечно несумісна з діяльністю у закладі освіти", - сказала вона.

За словами пані Буйневич, рішення про звільнення викладачки вже прийняли, наразі очікують "видання відповідного указу зі зверненням до компетентних органів".

У соцмережах вчительку дехто звинувачує у ненависті до української мови, сама вона каже, що просто неправильно зрозуміла інтонацію учениці.

Що сталося?

На аудіозаписі, про який йде мова, чутно, як вчителька на уроці малювання розмовляє зі школярами російською мовою і в якийсь момент чує, що одна з учениць сказала щось українською.

"А якою мовою ти зараз спілкуєшся? Дівчинка, яка зі мною українською говорила?", - запитує вчителька.

"Я - українською", - відповідає учениця.

Після цього вчителька поставила запитання ще раз, а дівчинка голосно повторила "Так!".

Інтонація, з якою відповіла дитина, викладачці не сподобалася, і вона різко перейшла на крик.

"Ану встань! Піднялася! Як ти мені відповідаєш?! Не можна просто "так" сказати? Що це за "так"?, - прокричала вчителька, зімітувавши інтонацію дитини.

Автор фото, Unian

Після цього викладачка звернулася до інших учнів і стала звинувачувати україномовну ученицю в тому, що та поводиться зверхньо.

"Я відчуваю, що нам треба взагалі українською мовою всім говорити. Бо в нас, бачте, що робиться. Вона говорить українською, то вона, виходить, вище нас. А ми знизу. Так виходить?".

Далі вчителька звинувачує ученицю в тому, що вона "прийшла на урок без нічого, альбом не принесла, малюнки не принесла, а права качає".

"Вона мовою прикривається! До чого тут мова, треба мозок мати!", - продовжує кричати вчителька.

У цей момент чутно, як учениця починає плакати.

Лише після цього вчителька підходить до неї і просить "не ревіти": "Заспокойся, так не можна говорити. Відповідай краще наступного разу. Так же виходить, діти? Виходить, що вона вище за нас?".

"Я їй не забороняю українською відповідати. Але не треба робити це так, що вона ніби вища за нас. Ви, бачте, там знизу, а я українською говорю. Ми теж українську знаємо. Ти хочеш, щоб ми всі нею говорили?", - обурюється викладачка.

На це заплакана дівчинка відповідає "Я нічого не сказала, я просто відповіла "так".

Далі вчителька почала пояснювати іншим учням свою позицію: "Ну може я не так її зрозуміла", - сказала викладачка й засміялася.

"Я зрозуміла так, що вона прийшла без нічого і хоче щось показати. Все, не плач, помиримось з тобою. Мені здалося, що ти хочеш виділитися. Я ж вас мало ще всіх знаю. Не плач, я тобі прощаю все".