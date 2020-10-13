Силовики в Мінську готові стріляти по демонстрантах
У Мінську тривають акції проти результатів президентських виборів і свавілля правоохоронців.
Силовики готові стріляти по демонстрантах. Таку заяву зробив заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Геннадій Казакевич.
"Співробітники органів внутрішніх справ та військовослужбовці внутрішніх військ не підуть з вулиць і в разі необхідності будуть застосовувати спецзасоби і бойову зброю", - сказав він.
Протестувальники у понеділок перекрили дороги, спорудили барикади і підпалили покришки.
Вдень у місті пройшов марш пенсіонерів під гаслом "Бабусі з народом", до яких приєдналися студенти.
Їх затримувала міліція з використанням сльозогінного газу і світло-шумових гранат.
Правозахисники повідомляють, що до вечора понеділка затримали 67 людей, серед них є сильно побиті люди, пише портал Tut.by
Міністри закордонних справ країн ЄС заявили, що проти Олександра Лукашенка можуть ввести персональні санкції.
За офіційними даними, Олександр Лукашенко переміг на президентських виборах 9 серпня з результатом понад 80%. Проте незалежні спостерігачі та дані з окремих дільниць свідчать, що він міг програти Світлані Тихановській.
З того часу у Білорусі тривають багатотисячні протести з вимогою проведення чесних виборів та покарання винних у побиті людей під час мітингів.
Через це Лукашенко провів таємну інавгурацію, яку не визнали більшість західних країн та Україна.
Світлана Тихановська, як і частина лідерів опозиції, втекла з країни, а ті, хто цього не зробив, опинились у в'язниці.
Пані Тихановська за останні тижні зустрілась з багатьма лідерами провідних країн ЄС.