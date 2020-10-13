Силовики в Мінську готові стріляти по демонстрантах

Автор фото, Getty Images

У Мінську тривають акції проти результатів президентських виборів і свавілля правоохоронців.

Силовики готові стріляти по демонстрантах. Таку заяву зробив заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Геннадій Казакевич.

"Співробітники органів внутрішніх справ та військовослужбовці внутрішніх військ не підуть з вулиць і в разі необхідності будуть застосовувати спецзасоби і бойову зброю", - сказав він.

Протестувальники у понеділок перекрили дороги, спорудили барикади і підпалили покришки.

Вдень у місті пройшов марш пенсіонерів під гаслом "Бабусі з народом", до яких приєдналися студенти.

Їх затримувала міліція з використанням сльозогінного газу і світло-шумових гранат.

Правозахисники повідомляють, що до вечора понеділка затримали 67 людей, серед них є сильно побиті люди, пише портал Tut.by

Міністри закордонних справ країн ЄС заявили, що проти Олександра Лукашенка можуть ввести персональні санкції.

За офіційними даними, Олександр Лукашенко переміг на президентських виборах 9 серпня з результатом понад 80%. Проте незалежні спостерігачі та дані з окремих дільниць свідчать, що він міг програти Світлані Тихановській.

З того часу у Білорусі тривають багатотисячні протести з вимогою проведення чесних виборів та покарання винних у побиті людей під час мітингів.

Через це Лукашенко провів таємну інавгурацію, яку не визнали більшість західних країн та Україна.

Автор фото, Getty Images

Світлана Тихановська, як і частина лідерів опозиції, втекла з країни, а ті, хто цього не зробив, опинились у в'язниці.

Пані Тихановська за останні тижні зустрілась з багатьма лідерами провідних країн ЄС.