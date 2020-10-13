Чоловік заразився Covid двічі, вдруге хворів значно важче

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Чоловік у США двічі підхопив коронавірус, причому друге інфікування виявилося набагато небезпечнішим за перше, повідомляють лікарі.

25-річному чоловіку знадобилась госпіталізація, оскільки його легені не могли забезпечувати організм достатнім рівнем кисню.

Наразі чоловік уже одужав. Загалом такі випадки лишаються поодинокими.

Але дослідження цього випадку, яке опублікували у Lancet, ставить питання про те, який обсяг імунітету можна виробити до вірусу.

Чоловік із Невади не мав проблем зі здоров'ям чи імунітетом, які могли б зробити його особливо вразливим до коронавірусу.

Хронологія подій

25 березня - перша хвиля симптомів, зокрема біль у горлі, кашель, головний біль, нудота та діарея

18 квітня - перший позитивний тест

27 квітня - початкові симптоми повністю зникають

9 та 26 травня - два негативних тести на вірус

28 травня - у нього знову з'являються симптоми, цього разу - лихоманка, головний біль, запаморочення, кашель, нудота та діарею

5 червня - другий позитивний результат тесту, гіпоксія (низький вміст кисню в крові), утруднене дихання.

Вчені кажуть, що пацієнт двічі підхоплював коронавірус, і це не була первісна інфекція, яка перейшла у сплячий стан, а потім активізувалась. Порівняння генетичних кодів вірусу, взятих під час кожної появи симптомів, показало, що вони занадто відрізнялися, щоб стати наслідком одного інфікування.

"Наші висновки сигналізують про те, що попередня інфекція не обов'язково захищає від майбутньої інфекції", - сказав д-р Марк Пандорі з Університету Невади.

"Можливість повторного зараження може мати значні наслідки для нашого розуміння імунітету до Covid-19", - додав він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чи допоможе вакцина, якщо коронавірус можна підхопити повторно?

За його словами, навіть люди, які одужали, мають продовжувати дотримуватися вказівок щодо соціального дистанціювання, носіння масок на обличчі та миття рук.

Вчені досі б'ються над складним питанням про коронавірус та імунітет.

Чи всі виробляють імунітет? Навіть люди з дуже легкими симптомами? Як довго триває будь-який захист?

Це важливі питання для розуміння того, як вірус впливатиме на нас у довгостроковій перспективі, зокрема щодо вакцинації та колективного імунітету.

Поки що випадки реінфікування є поодинокими - із понад 37 мільйонів підтверджених випадків зараження було лише кілька прикладів.

Звіти з Гонконгу, Бельгії та Нідерландів зазначають, що повторне захворювання не було серйознішим, ніж первинне. Один випадок в Еквадорі був схожий на цей американський, коли вдруге перебіг хвороби був гіршим, однак пацієнт не потребував госпіталізації.

Пандемія ще далека від завершення, а історія інших типів коронавірусу каже, що захист поступово зникає.

Оскільки країни наразі переживають другу хвилю вірусу, незабаром ми можемо отримати чіткіші відповіді.

Передбачали, що друге захворювання на Covid буде легшим, оскільки організм навчився битися з вірусом, коли захворів уперше.

Досі незрозуміло, чому пацієнт із штату Невада вдруге хворів важче. Одна з причин може полягати в тому, що вдруге він, можливо, отримав більшу початкову дозу вірусу.

Також можливо, що первинна імунна відповідь погіршила перебіг другої інфекції. Такі випадки документували щодо таких захворювань, як лихоманка денге, коли антитіла, утворені у відповідь на один штам вірусу денге, викликають проблеми, якщо інфікуватися іншим штамом.

Професор Пол Гантер з Університету Східної Англії сказав, що дослідження викликає занепокоєння через невеликий розрив між двома інфікуваннями та тяжкість перебігу другого.

"Беручи до уваги той факт, що на сьогодні понад 37 млн людей перенесли інфекцію, ми б мали вже почути про набагато більше інцидентів, якби таке дуже швидке реінфікування з важким перебігом було поширеним явищам", - вважає він.

"Поки що рано говорити напевно, які наслідки мають ці результати для будь-якої програми імунізації. Але ці результати підтверджують, що ми досі недостатньо знаємо про імунну відповідь на цю інфекцію", - каже вчений.