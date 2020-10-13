На Україну суне холод. Коли чекати заморозків?

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14 жовтня, на Покрову, в Україні ще буде тепло. Коли ж настане справжня холодна осінь?

Якою буде Покрова?

У вихідний у середу, 14 жовтня, найвища температура в Україні очікується у східних областях та на Півдні, +19+24 градуси, пише у Facebook синоптик Наталя Діденко.

Найпрохолодніше буде в західній частині, +9+14 градусів, а в Карпатах подекуди близько нуля і нижче.

У центральних областях - від +15 градусів на Вінниччині до +23 градусів у Дніпрі.

У північній частині України 14-го жовтня очікується від +15 градусів на Житомирщині до +20 градусів на Сумщині.

Дощі можливі на крайньому заході України, а в Карпатах може бути навіть мокрий сніг.

У більшості областей України 14 жовтня буде переважно суха погода.

У Києві вдень до +17 градусів. Дощів не передбачається.

15 жовтня в Україні переважно без опадів, 16 жовтня у більшості областей, крім південних, невеликі дощі.

Холод близько

Відчутне похолодання, за прогнозами синоптиків, прийде до України наприкінці тижня, розповідає пані Діденко.

За її словами, денна температура поступово знижуватиметься до +5+12 градусів впродовж 16-18 жовтня.

Вночі подекуди будуть заморозки. Проте на Півдні та Сході ще втримається значно тепліша погода.