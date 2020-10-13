Мачу-Пікчу в Перу відкрили для єдиного туриста. Він чекав пів року

Автор фото, Reuters

Влада Перу відкрила руїни інків Мачу-Пікчу для одного-єдиного туриста з Японії. Він чекав майже сім місяців, щоб відвідати цей об'єкт світової спадщини.

Джессі Катаяма мав відвідати Мачу-Пікчу в березні, але пам'ятку закрили через коронавірус.

Міністр культури Алехандро Нейра заявив, що пану Катаямі надали доступ після подання спеціального запиту.

Очікують, що стародавню цитадель інків, найвідомішу туристичну пам'ятку Перу, знову відкриють для відвідування наступного місяця. Але точної дати наразі немає.

Пан Катаяма планував провести лише кілька днів у Перу, але в середині березня застряг у містечку неподалік від Мачу-Пікчу, бо через коронавірус обмежили подорожі.

Автор фото, Science Photo Library Підпис до фото, Мачу-Пікчу був закритий для туристів з березня

В суботу пану Катаямі дозволили увійти на територію пам'ятки з керівником парку, щоб він міг здійснити свою мрію до того, як повернеться додому.

У відео, записаному на вершині гори Мачу-Пікчу, турист відсвяткував довгоочікувану подорож.

"Цей тур справді дивовижний, дякую", - сказав пан Катаяма.

За даними Університету Джона Гопкінса, в Перу від початку пандемії зареєстрували понад 849 тис. випадків коронавірусу та 33 тис. смертей.