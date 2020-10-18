У США стратять першу жінку з 1953 року. За що?

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Лізу Монтгомері мають стратити 8 грудня

У США вперше за майже 70 років мають стратити жінку, ув'язнену на федеральному рівні. Про це заявило Міністерство юстиції.

Ліза Монтгомері в 2004 році у штаті Міссурі задушила вагітну жінку, після чого вирізала та викрала її дитину.

8 грудня їй мають зробити смертельну ін'єкцію у штаті Індіана.

Останньою жінкою, яку стратив уряд США, стала Бонні Гіді, яка померла в газовій камері в штаті Міссурі 1953 року, повідомляє Інформаційний центр смертної кари.

Також на грудень призначена федеральна страта Брендона Бернарда, який разом зі співучасниками вбив двох міністрів молоді у 1999 році.

Генеральний прокурор США Вільям Барр назвав їхні злочини "особливо жахливими вбивствами".

Торік адміністрація Трампа заявила, що відновить страти на федеральному рівні.

Хто така Ліза Монтгомері?

Згідно з пресрелізом Міністерства юстиції, у грудні 2004 року Ліза Монтгомері приїхала з Канзасу до дому Боббі Джо Стіннет у штаті Міссурі, нібито для того, щоб придбати цуценя.

"Зайшовши до будинку, Монтгомері напала на Стіннет, яка була на восьмому місяці вагітності, і душила її, поки жертва не втратила свідомість", - йдеться у повідомленні.

"Потім кухонним ножем Монтгомері розрізала Стіннет живіт, що змусило її прийти до тями. Почалася боротьба, і Монтгомері задушила Стіннет до смерті. Потім Монтгомері витягла дитину з тіла Стіннет, взяла її з собою і намагалася видати за свою власну".

У 2007 році присяжні визнали Монтгомері винною у федеральному викраденні, що призвело до смерті, і одноголосно рекомендували смертний вирок.

Водночас адвокати Монтгомері кажуть, що вона в дитинстві зазнала пошкодження мозку внаслідок побиття, і тому психічно нездорова, тож не має бути страчена.

Страти на рівні штатів та федеральному рівні - у чому різниця?

За системою правосуддя США злочини можуть розглядати або у федеральних судах - на національному рівні, або в судах штатів - на регіональному рівні.

Певні злочини, такі як підробка валюти або поштові крадіжки, автоматично розглядають на федеральному рівні, як і випадки, коли США є стороною у справі, або ж порушена конституції. Інші можуть судити у федеральних судах залежно від тяжкості злочину.

Смертну кару на рівні штатів та федеральному рівні заборонили рішенням Верховного суду 1972 року, який скасував усі наявні закони про смертну кару.

Рішення Верховного суду 1976 року дозволило штатам відновити смертну кару, а у 1988 році уряд ухвалив закон, який знову дозволив її також і на федеральному рівні.

За даними Інформаційного центру смертної кари, з 1988 по 2018 рік у федеральних справах до смертної кари засудили 78 осіб, але стратили лише трьох.

Страти Монтгомері та Бернарда стануть восьмою та дев'ятою на федеральному рівні цього року.

Чому змінюють правила щодо страт?

Адміністрація Трампа заявила, що відновить федеральні страти після тривалої перерви минулого року.

У своїй заяві генеральний прокурор зазначив: "Під керівництвом обох партій Міністерство юстиції домагалося смертної кари для найгірших злочинців".

"Міністерство юстиції підтримує верховенство закону, і наш обов'язок перед потерпілим та їхніми сім'ями - виконати вирок, винесений нашою системою правосуддя", - додав він.