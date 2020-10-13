Apple презентувала iPhone 12. Який він

Автор фото, Apple

Ввечері у вівторок, 13 жовтня, компанія Apple презентувала новий iPhone 12. Чим він кращий за попередні?

У самій компанії одразу назвали головну перевагу - новий iPhone 12 працюватиме на 5G, а це означає рекордну швидкість.

"Це початок нової ери для iPhone", - заявив під час презентації виконавчий директор Apple Тім Кук.

Вперше за багато років презентація нового iPhone відбулося з затримкою - усе через пандемію.

У вересні компанія показала нові Apple Watch та iPad, презентацію айфонів довелося змістити на жовтень, а на нові Macbook, за прогнозами, доведеться чекати ще довше - принаймні до листопада.

Що нового

Лінійка нових айфонів, як і прогнозували, буде складатися не з трьох, а з чотирьох моделей смартфонів. Окрім звичайної версії, а також версій Pro і Pro Max, додасться ще одна - з iPhone Mini.

Вона буде найменшою з усіх, і з екраном 5,4 дюйма за габаритами буде схожою на iPhone SE.

Новий iPhone 12 на 11% тонший за попередників та на 16% легший.

Автор фото, Apple Підпис до фото, Під час презентації голова Apple Тім Кук багато розповідав про переваги 5G

Традиційно для Apple, одним із ключових нововведень в айфонах став новий процесор. Цього разу йдеться про модель A14 Bionic, разом із якою Apple перейшла на 5-нанометровий техпроцес - першою серед конкурентів на ринку мобільних пристроїв.

Екран покриватиме Ceramic Shield, що, за словами розробників, робить новий iPhone у 4 рази більш витривалим до пошкоджень.

Айфони дещо зміняться і візуально - стануть трохи "гострішими" по краях і отримають новий колір корпусу: смартфони стануть доступними у темньо-синьому кольорі, - це на додачу до чорного, білого, червоного та світло-зеленого.

У флагманських версіях рамка пристрою також буде не алюмінієвою, як раніше, а сталевою, а самі вони будуть у чотирьох кольорах - сріблястий, золотий, графіт та синій. Їхні екрани збільшаться - у iPhone Pro із 5,8 дюймів до 6,1дюймів, а Pro Max - із 6,5 дюймів до 6,7.

Автор фото, APPLE Підпис до фото, iPhone 12 Pro має три камери і новий чудовий синій колір - "тихоокеанський"

Окрім того, усі нові айфони будуть оснащені OLED-екранами, які раніше отримували лише топові моделі. Для користувача це означає, що кольори, що відображатимуться на дисплеї, будуть більш глибокими та контрастними.

В iPhone 12 Pro - три камери, і загалом "начинка" камер на нових iPhone матиме деякі покращення - зокрема, більші оптичний зум і діафрагма, яка дозволить отримувати кращі знімки в умовах поганого освітлення.

Скільки коштуватиме і коли можна буде придбати

iPhone 12 - від 799 доларів

iPhone 12 Pro - від 999 доларів

iPhone 12 Pro Max - від 1099 доларів

iPhone 12 Pro Mini - від 699 доларів

Перші замовлення на iPhone 12 та iPhone 12 Pro у США можна буде зробити цієї пятниці, 16 жовтня, а отримати - за тиждень, 23 жовтня. "Максі" та "Міні" версії можна буде замовити з 6 листопада, а отримати - 13.