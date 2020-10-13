В Україні продовжили карантин до кінця року

Автор фото, UNIAN

Уряд на позачерговому засіданні вирішив подовжити карантин до кінця цього року і посилити низку обмежень.

"Поки що це найдієвіший механізм приборкання пандемії", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання.

Зокрема, оновлення карантинних обмежень стосуватиметься масових зібрань: у "зеленій" зоні дозволять зібрання не більше 50 людей, у "жовтій" - не більше 30, у "помаранчевій" - не більше 20 осіб. Все це - із дотриманням соціальної дистанції та маскового режиму.

При цьому проведення спортивних заходів буде дозволено, але без глядачів.

Крім того, за словами прем'єра, за пропозицією Міносвіти рекомендовано з 15 жовтня почати шкільні канікули, які триватимуть до 30 жовтня, а потім у закладах середньої освіти "можливий перехід до дистанційних занять".

Крім цього, як заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, уряд рекомендує також дистанційне навчання і для "вишів" - з 15 жовтня по 15 листопада "з рекомендованим виїздом з гуртожитків".

Зміни будуть і в роботі закладів громадського харчування, - в кав'ярні чи ресторані можна буде поїсти до десятої вечора, а після цього - лише отримати їжу на виніс.

"Пропонується ввести обмеження на роботу ресторанів та інших закладів всередині не пізніше 22:00. Тобто ми говоримо, що робота з 22:00 до 7:00 суб'єктів господарювання за надання послуг громадського харчування без організації дозвілля буде заборонена, крім діяльності з надання послуг громадського харчування зі здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос", - заявив міністр охорони здоров'я.

Уряд також рекомендує підприємствам та компаніям за можливості забезпечити позмінну або дистанційну роботу для своїх працівників.

Паралельно із цим уряд планує до кінця року збільшити щоденну кількість ПЛР тестів на коронавірус до 75 тисяч. Нині їх роблять удвічі менше - до 36 тисяч на добу, а результатів тестів у державних лабораторіях доводиться чекати близько тижня.

Загалом, як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, за нинішньої динаміки захворвання на коронавірус, "медична система може не витримати", а в Україні може повторитися сценарій, за яким хвороба поширювалася в Італії та Іспанії навесні цього року.

Перше рішення про карантин уряд ухвалив 11 березня, запровадивши його лише на три тижні. Після цього карантин подовжували, але згодом частину обмежень зняли, і Україна перейшла від жорсткого до так званого адаптивного карантину.

Перший випадок коронавірусу в Україні був зареєстрований 3 березня цього року.

З того часу в Україні виявлено понад 270,5 тисяч хворих на Covid-19, 5 122 людини померли. Найбільша кількість хворих у Києві, а також Харківській, Львівській та Одеській областях.