Тигриця обіймає дерево, а жаба закушує павуком. Найкращі фото дикої природи 2020

Автор фото, Sergey Gorshkov/WPY2020 Підпис до фото, Знімок Сергія Горшкова назвали "Обійми"

Щоб сфотографувати одну з найрідкісніших тварин на Землі, треба мати вміння і неймовірну вдачу. І те й інше було у Сергія Горшкова - російського фотографа, який отримав головний приз на конкурсі фото дикої природи Wildlife Photographer of the Year за знімок самки амурського тигра на Далекому Сході.

На фото тигриця ніби обіймає дерево. Насправді тварина треться об кору, щоб залишити на ній свій запах і позначити територію. Фото зроблене у Національному парку "Леопардовий" у Приморському краї.

"Світло, кольори і текстура тут, мов на картині, написаній маслом, - розповіла ВВС голова журі конкурсу Wildlife Photographer of the Year Роз Кідманд-Кокс. - Тигриця ніби перетворилася на частину лісу. Її хвіст зливається з корінням дерева. Вони стали одним цілим".

Цей кадр зроблено за допомогою фотопастки. Горшков залишив апаратуру в лісі та місяцями чекав, поки вона автоматично спрацює в момент, коли поруч з'явиться тигр. Зрозуміло, фотограф знав, де саме варто очікувати амурських тигрів, - і в цьому проявилася майстерність автора знімків дикої природи.

Амурські, або уссурійські тигри - на межі зникнення, зараз у природі залишилося не більше кількох сотень особин. Оскільки популяція тварин, на яких полюють тигри, - оленів і кабанів, також скорочується, хижакам доводиться долати великі відстані у пошуках їжі.

Все це робить фотополювання на амурських тигрів неймовірно складним: отримати їхнє зображення дуже складно, не кажучи вже про знімки такої високої якості. Лише подумайте: фотопастка, за допомогою якої зробили фото, пролежала в лісі 10 місяців, і тільки потім з неї витягли карту пам'яті з безцінним кадром.

Про нагороду, отриману Сергієм Горшковим, оголосила герцогиня Кембриджська Кейт (дружина принца Вільяма), а також телеведучі Кріс Пекхем і Меган Маккубін. Вони брали участь у онлайн-церемонії, яку організував лондонський Музей природознавства. Саме він вже 56-й рік організовує конкурс Wildlife Photographer of the Year, який вважають одним з найпрестижніших у світі.

Інші призери конкурсу

"Лисиця, що зловила качку". Ліна Хейкін (Фінляндія)

Автор фото, Liina Heikkinen/WPY2020

Це фото молодої лисиці, яка вполювала собі на обід казарку, зробила юна мешканка Фінляндії Ліна Хейкін.Вона не лише перемогла у категорії "Фотографи у віці від 15 до 17 років", але й отримала гран-прі для молодих фотографів.

Лисиця залізла між камінням, аби здобиччю не поживилися її брати й сестри. "Членам журі це особливо сподобалося, тому що таку світлину міг зробити тільки справжній юний натураліст, - пояснює Кідманд-Кокс. - Композиція просто чудова. Ймовірно, Ліні довелося лягти на землю, тому що вона опинилася з цією молодою лисицею просто віч-на-віч".

"Поза". Могенс Тролле, Данія

Автор фото, Mogens Trolle/WPY2020

Молодого самця-носача (цей вид приматів також називають кахау) сфотографували в профіль. Знімок отримав приз у категорії "Найкращий портрет", його зробили у заповіднику мавп-носачів на острові Борнео.

Цей чудовий з усіх поглядів ніс стане ще більшим, коли молодий самець виросте. Тоді він видаватиме ще потужніші звуки - і, очевидно, це стане свідченням його соціального статусу.

"Річка вогню на вулкані Етна". Лучіано Гауденціо, Італія

Автор фото, Luciano Gaudenzio/WPY2020

У конкурсі Wildlife Photographer of the Year беруть участь не лише знімки тварин. Це фото зробили на північній стороні найактивнішого європейського вулкана Етна. Світлина отримала головний приз у категорії "Природні середовища".

Щоб підібратися ближче до об'єкта зйомки, фотографу Лучіано Гауденціо довелося витримати сильну спеку і жахливий запах вулканічних газів. Він каже, що йому відкрилося чарівне видовище: жерло вулкана нагадувало "відкриту рану на грубій і зморшкуватій шкірі гігантського динозавра".

"Врівноважене життя". Джеймі Кулебрас, Іспанія

Автор фото, Jaime Culebras/WPY2020

Ця скляна жаба, що закушує павуком, перемогла у категорії "Поведінка: земноводні та рептилії". Джеймі Кулебрас сфотографував її в еквадорському заповіднику "Мандуріаку" під час зливи. В одній руці йому довелося тримати парасолю, а в інший - камеру.

"Повість про двох ос". Франк Дешандоль, Франція

Автор фото, Frank Deschandol/WPY2020

Щоб зробити цей знімок, фотографу довелося застосувати спеціально розроблену камеру з затвором, який може працювати на дуже малих витримках. Лише так можна було змусити цих двох комах "завмерти" на фото, яке зробили в Нормандії, на півночі Франції.

Франк Дешандоль отримав приз у категорії "Поведінка: безхребетні".

"Золота мить". Сунда Цай, Китай

Автор фото, Songda Cai/WPY2020

Переможець у категорії "Фото під водою". На знімку - невеликий молюск із загону головоногих. Сунда Цай зробив це фото під час занурення біля села Анілао на Філіппінах. Довжина молюска - 6-7 сантиметрів.

"Мама каже, що треба бігти". Шаньюань Лі, Китай

Автор фото, Shanyuan Li/WPY2020

Це молоді манули - ссавці з родини котячих, що мешкають на Тибетському нагір'ї у північно-західній частині Китаю. Фотограф шість років вивчав цих тварин і відстежував їхнє пересування. Знімок переміг у категорії "Поведінка: ссавці".

У звичайні часи премії Wildlife Photographer of the Year вручають на церемонії у лондонському Музеї природознавства. Однак через пандемію коронавірусу вона відбулася онлайн, як і багато інших аналогічних заходів цього року.