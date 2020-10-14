Великий бар'єрний риф втратив половину коралів. Що з ним сталося?

Автор фото, ANDREAS DIETZEL Підпис до фото, Масове знебарвлення пошкодило дві третини рифа

Великий бар'єрний риф в Австралії втратив майже половину коралів з 1995 року, кажуть вчені.

Причина - глобальне потепління та зміна клімату.

Дослідники виявили, що найбільша в світі система рифів втрачає всі види коралів.

Наймасштабніше відмирання рифу сталося після масового знебарвлення 2016-2017 років, що є глобальною проблемою та негативно впливає на біорізноманіття океанів.

"Не можна гаяти час - ми повинні чимшвидше скоротити викиди парникових газів", - кажуть науковці.

Дослідження, опубліковане в журналі Proceedings of the Royal Society B, провели в Центрі передових досліджень з вивчення коралових рифів ARC у Квінсленді.

Вчені оцінювали стан та розмір коралових колоній рифу з 1995 по 2017 рік.

Вони виявили, що популяції коралів всіх розмірів і видів скоротилися більш ніж на 50%, але найбільше постраждали розгалужені й табличні корали. Ці великі види зазвичай забезпечують середовище існування для риб та інших морських мешканців.

Професор Террі Х'юз, співавтор дослідження, сказав, що масове знебарвлення пошкодило дві третини рифа.

Автор фото, ANDREAS DIETZEL

Знебарвлення відбувається, коли корали у стані стресу витісняють водорості, що надають їм колір. Корали можуть відновитися, якщо повернути звичайні кліматичні умови, але на це можуть знадобитися десятиліття.

Які перспективи?

Минулого року Австралія знизила прогнози для Великого бар'єрного рифу з поганого до дуже поганого.

Підвищення температури моря через глобальне потепління залишається найбільшою загрозою для рифа, йдеться у доповіді австралійського уряду.

Риф 1981 року визнали об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, його довжина становить понад 2300 км.

Але останні десять років тепла морська вода дуже швидко виснажує і руйнує корали та прискорює ріст водоростей.

"Раніше ми думали, що Великий бар'єрний риф захищений своїми величезними розмірами, але наші результати показують, що навіть найбільша і відносно добре захищена система рифів також наражається на небезпеку і все більше занепадає", - каже професор Х'юз.

У березні вчені повідомили, що риф пережив трете масове знебарвлення за п'ять років. Повний масштаб пошкодження продовжують оцінювати.

Температура на планеті вже підвищилася приблизно на 1°C з доіндустріальних часів. Тому ООН попереджає: якщо це підвищення сягне 1,5 °C, то 90% коралів у світі загинуть.