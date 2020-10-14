Підпалив себе через політику Зеленського: від опіків помер ветеран боїв на Донбасі

Автор фото, УНІАН

У лікарні від численних опіків помер фронтовик Микола Микитенко, який вчинив акт самоспалення на Майдані в ніч на 12 жовтня.

Про це повідомила в Facebook його донька Юлія та громадська організація "Відсіч".

Чоловік підпалив себе о 3:30 ночі два дні тому. Випадкові перехожі намагалися загасити полум'я, військового доставили в лікарню, але ураження виявилися смертельними.

"Підтримайте за всі мої гріхи! Слава Україні! Іду до "дебіла зе" пояснювати, як ми живемо на фронті, як захищаємо Україну", - написав Микитенко у своєму Facebook перед загибеллю.

Микитенко також написав, що горітиме, як поет Василь Стус.

"Стане сил довести, що Україна понад усе! Дістало. Вийдіть всі, побратими, як 24 числа, візьміть зброю в руки і захистіть нашу рідну Україну", - додав він.

За інформацією ГО "Відсіч", Микитенко брав участь у боях під Слов'янськом у 2014 році у складі добровольчого батальйону Національної гвардії України ім. Сергія Кульчицького.

Під час евакуації збитого вертольота на горі Карачун він отримав поранення. Після лікування служив у різних бойових підрозділах в зоні ООС.