Зеленський оголосив перше питання для свого опитування
Президент Володимир Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке збирається провести в день місцевих виборів 25 жовтня.
Про це йдеться в його заяві у Телеграм.
Запитання буде стосуватися відповідальності за корупційні злочини.
"Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах?", - озвучив питання президент.
Президент закликав прийти на дільниці та обрати відповідь.
"Буде так, як вирішиш ти. Бо Україна - це ти", - підсумував Зеленський.
Зеленський повідомив про намір влаштувати опитування з п'яти питань 13 жовтня - за два тижні до виборів. Питання він пообіцяв оголошувати кожного дня по одному.
У якій формі буде проходити опитування та яку юридичну силу можуть мати результати такого опитування, президент також не уточнив.