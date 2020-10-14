Зеленський оголосив перше питання для свого опитування

Автор фото, Getty Images

Президент Володимир Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке збирається провести в день місцевих виборів 25 жовтня.

Про це йдеться в його заяві у Телеграм.

Запитання буде стосуватися відповідальності за корупційні злочини.

"Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах?", - озвучив питання президент.

Президент закликав прийти на дільниці та обрати відповідь.

"Буде так, як вирішиш ти. Бо Україна - це ти", - підсумував Зеленський.

Зеленський повідомив про намір влаштувати опитування з п'яти питань 13 жовтня - за два тижні до виборів. Питання він пообіцяв оголошувати кожного дня по одному.

У якій формі буде проходити опитування та яку юридичну силу можуть мати результати такого опитування, президент також не уточнив.