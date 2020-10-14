Як козаки каву пили – і це не жарт!

Кава - навряд чи це перший напій, який спадає на думку, коли ми чуємо про запорізьких козаків. Але, як виявляється, в часи Січі існували кав'ярні, а козаки були кавоманами.

У цьому, посилаючись на історичні документи та археологічні свідчення, запевняє завідувач сектору "Кам'янська Січ" Національного заповідника "Хортиця" Андрій Лопушинський.

На підтвердження своїх слів він продемонстрував BBC Україна, як саме заварювали і пили каву козаки.