Путін вирішив зняти санкції з українських компаній: яких саме?

Автор фото, Сайт Кремля

Президент Росії Володимир Путін підтримав зняття санкцій з трьох українських підприємств, повідомляють російські ТАСС, РИА Новости та Lenta.ru.

Йдеться про компанію "Брацлав", яка займається технологіями в сфері сільського господарства, Барський машинобудівний завод та Рубіжанський картонно-тарний комбінат.

Пропозицію зняти санкції висунув прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін на нараді з членами уряду та президентом. За його словами, про це його просив глава партії "Опозиційна платформа - За життя" та кум Путіна Віктор Медведчук.

"Давайте будемо вважати, що це перший крок і жест доброї волі з нашого боку", - підтримав пропозицію Путін.

"Не ми запроваджували ці обмеження, всі дії ми робили лише у відповідь. Ми завжди готові до відновлення повноформатної співпраці з Україною", - додав він.