З вогнями й прапорами: як Україна святкувала День захисника
У Києві День захисника України відсвяткували традиційною ходою ветеранів та націоналістів.
Марш стартував після 14.00 від парку імені Тараса Шевченка.
У ньому взяли участь кілька тисяч людей, в тому числі ветерани бойових дій на Донбасі, представники націоналістичних партій та організацій, серед яких "Свобода", "Національний корпус", "Правий сектор", УНА-УНСО.
Учасники ходи пройшли бульваром Шевченка та Хрещатиком до Майдану Незалежності, а тоді до Офісу президента на Банковій.
Вони викрикували "Зелю геть", "Герої не вмирають" та "Ні капітуляції".
Демонстранти закликали владу скасувати заборону для військових відповідати на обстріли з боку сепаратистів на Донбасі, закрити низку телеканалів, які вважають проросійськими, та також ухвалити закон про колабораціонізм.
Втім, президент Володимир Зеленський цих вимог не почув.
З нагоди свята він вирушив в зону проведення Операції об'єднаних сил в Донецькій області.
Він подякував військовим за те, що вони обороняють країну та привітав їх зі святом.
"У будь-який день ми готові підтримати хлопців. Якщо чогось не вистачає, якщо щось не так - кажіть. Правда - завжди найцінніше", - заявив Зеленський.