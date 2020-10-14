З вогнями й прапорами: як Україна святкувала День захисника

Автор фото, EPA

У Києві День захисника України відсвяткували традиційною ходою ветеранів та націоналістів.

Марш стартував після 14.00 від парку імені Тараса Шевченка.

У ньому взяли участь кілька тисяч людей, в тому числі ветерани бойових дій на Донбасі, представники націоналістичних партій та організацій, серед яких "Свобода", "Національний корпус", "Правий сектор", УНА-УНСО.

Автор фото, УНІАН

Автор фото, УНІАН

Учасники ходи пройшли бульваром Шевченка та Хрещатиком до Майдану Незалежності, а тоді до Офісу президента на Банковій.

Автор фото, EPA

Вони викрикували "Зелю геть", "Герої не вмирають" та "Ні капітуляції".

Автор фото, УНІАН

Демонстранти закликали владу скасувати заборону для військових відповідати на обстріли з боку сепаратистів на Донбасі, закрити низку телеканалів, які вважають проросійськими, та також ухвалити закон про колабораціонізм.

Автор фото, УНІАН

Автор фото, УНІАН

Втім, президент Володимир Зеленський цих вимог не почув.

З нагоди свята він вирушив в зону проведення Операції об'єднаних сил в Донецькій області.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Вранці перед від'їздом до ООС Зеленський провів урочистості в Києві - вручив нагороди та поклав квіти полеглим воїнам

Він подякував військовим за те, що вони обороняють країну та привітав їх зі святом.

"У будь-який день ми готові підтримати хлопців. Якщо чогось не вистачає, якщо щось не так - кажіть. Правда - завжди найцінніше", - заявив Зеленський.