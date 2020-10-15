Війна в Карабаху: Азербайджан завдав удару по території Вірменії

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14-го жовтня, на 18-й день нової війни в Карабаху Азербайджан вперше відкрито оголосив, що завдав удару по території Республіки Вірменія, а не по Нагірному Карабаху. Це може стати початком нової фази в війні.

Водночас президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про взяття ще восьми селищ на південній ділянці фронту, а керівники Вірменії і самопроголошеної НКР (Нагірно-Карабаської республіки) визнали, що противник за час перемир'я зміг просунутися вперед.

Міністерство оборони Азербайджану оголосило, що азербайджанські військові завдали удару по далекобійних ракетних установках "Ельбрус", які нібито готувалися обстріляти азербайджанські міста з території Вірменії.

Пізніше Міноборони Азербайджану опублікувало відео, в якому, як стверджується, можна побачити момент виходу трьох ракетних установок на бойову позицію. Моменту удару по них на відеозапису немає.

Незалежного підтвердження правдивості відео немає, але місце удару незалежні фахівці знайшли за допомогою супутникових мап: це поле між селами Сотк і Азат біля самого кордону Республіки Вірменія з Кельбаджарським районом Азербайджану, який перебуває під контролем самопроголошеної НКР.

Нова війна в Карабаху розпочалася 27 вересня. Відтоді обидві сторони визнали загибель десятків цивільних. Самопроголошена НКР визнала загибель понад 500 військових та добровольців, Азербайджан інформацію щодо бойових втрат не оприлюднює.

Автор фото, Міністерство оборони Азербайджану Підпис до фото, Нечітка фотографія ракетних установок на території Вірменії, по яких Азербайджан завдав удару

Вірменія підтвердила факт удару азербайджанських військових по своїй території. Вона відкинула звинувачення в тому, що з її території наносять ракетні удари по азербайджанських містах.

Це перший випадок, коли факт удару саме по території Республіки Вірменія визнають обидві сторони.

На початку війни Вірменія заявила про наліт безпілотників на її прикордонне містечко Варденіс, під час якого турецький винищувач F-16 нібито збив вірменський штурмовик Cу-25, але переконливих доказів цього не надала.

Азербайджан стверджує, що Вірменія стріляє зі своєї території ракетами по азербайджанських містах, але доказів цього теж не надає.

Тепер Міноборони Вірменії заявляє, що залишає за собою право бити по військових об'єктах на території Азербайджану, а Міноборони Азербайджану зазначає, що залишає за собою право нейтралізувати військові цілі на території Республіки Вірменія.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вірменські добровольці прямують на фронт в Карабаху

Якщо тепер обмін ударами через кордон стане нормою, то це буде означати, що війна вийшла за межі Карабаху і почалася вздовж усього кордону Азербайджану і Вірменії.

Теоретично можуть бути і міжнародно-політичні наслідки.

Вірменія, на відміну від Азербайджану, входить у військовий союз ОДКБ з Росією, і підтверджений удар по її території (а не по території невизнаної НКР) може стати для Росії приводом втрутитися в конфлікт на боці свого союзника.

Щоправда, Росія поки намагається балансувати між обома сторонами і грати роль посередника, а речник ОДКБ сказав в середу агентству РИА-Новости, що Вірменія в організацію не зверталася.