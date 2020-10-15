Очільник МІ5: Росія зараз - найбільша проблема Британії

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Очільник британської служби контррозвідки (МІ5) Кен Маккалум, призначений на цю посаду у квітні, вперше розповів про завдання, які має вирішувати його організація. Серед них - проблеми, які спричиняє діяльність розвідок Росії та Китаю.

"Якщо ви запитаєте мене, розвідка якої з країн завдає найбільше клопоту Великій Британії станом на жовтень 2020 року, то я відповім, що це - Росія", - відверто сказав очільник спецслужби.

Водночас він додав: "Але якщо ви запитаєте, яка з країн формуватиме ситуацію в світі у найближче десятиліття і створюватиме найбільші можливості і найбільші проблеми для Британії, то це - Китай".

"Образно висловлюючись, якщо російські спецслужби - це періоди поганої погоди, то Китай - це ціла зміна клімату", - зазначив очільник МІ5 в інтерв'ю кореспонденту BBC з питань безпеки Гордону Коррера.

За його словами, загрози стають дедалі більш різноманітними.

"У 2020 році мова йде вже не про шпигунів і викрадення державних секретів, хоча все це теж важливо, - сказав він. - Ми бачимо загрозу людям, включаючи спроби вбивства, як продемонстрував випадок з отруєнням Навального. Ми бачимо загрозу демократії, нашій інфраструктурі, економіці, науковим дослідженням, загрозу в найширших сферах", - наголосив Кен Маккаллум.

Саме Кен Маккалум керував розслідуванням справи отруєння Скрипалів.

Він працює у МІ5 вже понад 20 років, раніше був відповідальним за боротьбу з терористичними загрозами, пов'язаними з Північною Ірландією, а також з ісламським екстремізмом і ризиками для кібербезпеки. У 2012 році він відповідав за протидію тероризму напередодні і під час Олімпійських ігор в Лондоні.

Автор фото, MI5 Підпис до фото, "Якщо ви запитаєте мене, розвідка якої з країн завдає найбільше клопоту Великій Британії станом на жовтень 2020 року, то я відповім, що це - Росія", - заявив очільник МІ5

Головним завданням усередині країни Маккаллум назвав боротьбу з тероризмом та ісламським екстремізмом, але відзначив і зростання загрози з боку ультраправих організацій. Він розповів, що 8 з 27 терористичних нападів, яким запобігли в останні чотири роки на завершальних стадіях підготовки, були пов'язані з ультраправими екстремістами.

Він також розповів про загрози у процесі розробки вакцини проти коронавірусу.

"Нагорода за першу дієву вакцину від цього смертельного вірусу буде дуже високою, тому в усьому світі є багато сторін, зацікавлених в цьому дослідженні", - зазначив очільник МІ5, визнавши, що бажання викрасти результати досліджень може бути дуже великим.

Інша небезпека, за його словами, може бути у бажанні цих сторін посіяти в суспільстві невпевненість в якості і дієвості нової вакцини.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Дякую за російський брекзит": одна з акцій протесту проти ймовірного російського втручання в британську політику

У відповідь на критику в доповіді парламентського комітету з розвідки та безпеки Великої Британії, очільник МІ-5 підкреслив, що його служба розслідувала дії людей, які потенційно могли вплинути на результат референдуму про вихід з ЄС у 2016 році, але не виявила істотних порушень.