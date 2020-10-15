Зеленський оголосив друге питання свого опитування

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Володимир Зеленський оголосив друге питання загальнонаціонального опитування, яке має відбутися 25 жовтня під час місцевих виборів.

"Чи підтримуєш ти створення на Донбасі створення вільної економічної зони?", - запитав українців Володимир Зеленський у короткому відеозверненні.

Зеленський повідомив про намір влаштувати опитування з п'яти питань 13 жовтня - за два тижні до виборів. Питання він пообіцяв оголошувати кожного дня по одному.

У якій формі буде проходити опитування та яку юридичну силу можуть мати результати такого опитування президент не уточнив.

Перше питання

14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування

Воно стосуватиметься відповідальності за корупційні злочини.

"Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах?", - озвучив питання президент.

Президент закликав прийти на дільниці та обрати відповідь.

"Буде так, як вирішиш ти. Бо Україна - це ти", - підсумував Зеленський.