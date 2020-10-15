Президент Киргизстану пішов у відставку на тлі протестів. Революція перемогла?

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Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков пішов у відставку. Відставки Жеенбекова вимагав новий прем'єр Садиров Жапаров.

"Для мене мир в Киргизстані, цілісність країни, єдність нашого народу і спокій в суспільстві понад усе. Немає нічого дорожчого для мене за життя кожного мого земляка. Я не тримаюся за владу. Не хочу залишитися в історії Киргизстану як президент, який пролив кров і той, хто стріляв у власних громадян. Тому ухвалив рішення піти у відставку", - йдеться у зверненні Жеенбекова, опублікованому на його сайті.

5 жовтня після оголошення результатів парламентських виборів в Киргизстані почалися протести, які вилилися у сутички демонстрантів з силовиками. Один цивільний загинув, сотні отримали поранення. Низка опозиційних партій не визнала результати виборів.

Вночі 6 жовтня демонстранти захопили у Бішкеку "Білий дім", де розташовані резиденція президента та парламент. Незабаром вони звільнили з СІЗО та в'язниць низку опозиційних політиків, зокрема, ексдепутата Садира Жапарова і експрезидента Алмазбека Атамбаєва, який мав дружні стосунки з Володимиром Путіним. Президент Жеенбеков втратив контроль над силовими структурами, керівники яких припинили виходити на зв'язок.

Кілька днів опозиційні партії не могли визначити, хто має керувати парламентом та урядом, між прихильниками Атамбаєва та Жапарова спалахували сутички. 10 жовтня у Бішкеку запровадили надзвичайний стан, парламент призначив Жапарова прем'єром, а експрезидента Атамбаєва знову арештували.

Після цього Жапаров кілька разів вимагав від Жеенбекова піти у відставку, проте той відмовлявся виконувати цю вимогу.

Вранці 14 жовтня Жеенбеков призначив Жапарова очільником уряду з другої спроби. Перше призначення президент скасував, оскільки виникли сумніви, чи був кворум в парламенті, який голосував за призначення прем'єра.

Після відставки Жеенбекова виконувати його обов'язки має спікер парламенту Канатбек Ісаєв, але найбільше повноважень в країні має новий уряд на чолі з Садиром Жапаровим.

Хто такий Жапаров і хто його підтримує

51-річний Садир Жапаров у 1990-2000-х роках працював у нафтовому бізнесі. У 2005 році він став депутатом парламенту, був прихильником президента Курманбека Бакієва (2005-2010). Після втечі Бакієва з Киргизстану очолював рух за націоналізацію найбільшого родовища золота у країні. У 2013 році його звинуватили у захопленні в заручники губернатора одного з регіонів, після чого Жапаров на 4 роки залишив країну, а коли повернувся у 2017 році - його арештували і засудили на понад 11 років тюрми.

Серед прибічників Жапарова його однопартійці з "Мекенчил" ("Патріот"), земляки та молодь з усіх регіонів Киргизстану. Ідеологія цієї політичної сили, як і самого Жапарова, - націоналізм, повідомляє кореспондентка ВВС в Бішкеку Наргіза Рискулова.

У своїй передвиборчій програмі партія обіцяла виборцям націоналізацію природних ресурсів та заводів, врегулювання прикордонних питань, верховенство закону та повернення смертної кари.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Деякі юристи вважають призначення Садира Жапарова прем'єр-міністром незаконним через відсутність кворуму

На запитання, чому саме Жапаров, його прибічники кажуть, що він - єдиний з депутатів, хто заступився за простий народ у питанні родовища "Кумтор" і відкрито говорив, що "кожний киргиз буде мільйонером, якщо природні ресурси віддадуть в руки народу". "Кумтор" - найбільше родовище золота у Киргизстані. Канадську компанію, яка розробляла це родовище, звинуватили в корупції та порушенні екологічних норм, і багато хто вимагав націоналізації "Кумтора".

"Популярність Жапарова нині поширилася на всю країну, - каже доктор політичних наук Асель Доолоткельдієва. - Його прибічники є дуже різними, але їх об'єднує одне - націоналістична ідеологія, яку просуває сам Жапаров та його партія "Мекенчил". Це звернення до пригніченої національної гідності та недовіри до влади. Це антиелітарні та антирежимні настрої простого народу, які політик вміло використовує на свою користь".

Агресивність і натиск Жапарова та його прихильників - одна з причин, чому багато хто вважає, що він пов'язаний з кримінальними структурами країни. Про його зв'язки з ОЗГ ходять легенди серед міської молоді, яка виступає проти приходу Жапарова до влади. Їх не влаштовує, що після добровільної відставки президента або його імпічменту саме Жапаров виконуватиме обов'язки президента (а не спікер парламенту, який також подав у відставку). Чи піде Жапаров після парламентських виборів і зміни депутатського складу, поки незрозуміло.

Найбільше противників Жапарова засмучує те, що його неочікувано підтримали депутати, лояльні до чинної влади, - саме проти них у парламенті й протестували демонстранти 5 жовтня.