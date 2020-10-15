Книга року BBC News Україна: оголошуємо конкурс читацьких рецензій

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ВВС News Україна оголошує конкурс читацьких рецензій у рамках літературної премії Книга року ВВС-2020.

У змаганні можуть брати участь позитивні чи негативні рецензії на будь-яку книжку з довгих списків Книги року ВВС-2020, Дитячої Книги року ВВС-2020 та Книги року-Есеїстика-2020.

Журі конкурсу укладає короткий список рецензій, поданих на премію, а потім визначає серед них переможця.

Переможець отримає приз.

Положення премії

Надіслати рецензію може будь-який резидент України, окрім авторів книжок, що увійшли до довгого списку.

У конкурсі також не можуть брати участь працівники ВВС, близькі родичі працівників ВВС чи будь-кого іншого, пов'язаного з премією.

Рецензія має бути написана українською мовою і мати обсяг від 500 до 1000 слів.

Текст має бути оригінальною роботою автора і не порушувати копірайту чи інших прав третьої сторони.

Подаючи рецензію, її автор висловлює згоду з правилами "Книги року ВВС", підтверджує своє авторство рецензії, погоджується на її використання та поширення ВВС News Україна у будь-якому чи всіх її матеріалах на сайті ВВС News Україна (статтях, інтерв'ю, новинах, пресрелізах, аудіо-, відео- та фотоматеріалах) і промо-матеріалах без жодної фінансової компенсації.

Вибрані рецензії буде опубліковано на сайті. Рішення адміністраторів щодо того, чи рецензія може брати участь у конкурсі, є остаточним, і листування з цього приводу не ведеться.

Як надіслати?

Рецензію слід надіслати електронною поштою на адресу Book.Award.Ukrainian@bbc.co.uk до 15 листопада 2020 року.

У полі "тема" просимо зазначити "Читацька рецензія".

Перелік книжок на рецензію

Довгий список премії Книга року ВВС-2020:

Софія Андрухович. Амадока. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Максим Беспалов. Східний Вал. - Київ: Темпора, 2020

Дмитро Вербич. Точка неповернення. - Київ: Наш формат, 2020

Наталка Доляк. На сьомому небі. - Київ: Темпора, 2020

Владислав Івченко, Юрій Камаєв. Стовп самодержавства, або Тринадцять справ Івана Карповича Підіпригори. - Київ: Темпора, 2020

Олесь Ільченко. Порт Житана. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2020

Андрій Курков. Юрій Винничук. Ключі Марії. - Харків: Фоліо, 2020 ( знята із конкурсу на прохання видавництва )

( ) Марія Матіос. Букова земля. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2019

Ілларіон Павлюк. Я бачу, вас цікавить пітьма. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Сергій Сергійович SAIGON. Юпак. - Київ: Білка, 2020

Олег Сенцов. Другу також варто придбати. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Олег Сенцов. 4 з половиною кроки. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Ксенія Фукс. 12 сезонів жінки. - Чернівці: Книги - XXI, 2020

Петро Яценко. Магнетизм. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Довгий список Дитячої Книга року ВВС-2020:

Іван Андрусяк. Морськосвинський детектив. - Харків: Віват, 2020

Кирило Безкоровайний, Дар'я Скрибченко. Моя подруга з темної матерії. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Ірина Грабовська. Остання обитель бунтарства. - Київ: КМ-Букс, 2020

Ніна Дмитрієва, Аліна Ревенко. Бальтазар назад. - Київ: ТОВ "Ай Ес Ді Груп", 2020

Євгенія Завалій. Це всі ми. - Чернівці: Чорні вівці, 2020

Олеся Кешеля-Ісак. Непосидючка, який любив бігати. - Київ: Yakaboo Publishing, 2020

Мирослав Лаюк. Ківі Ківі. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Сергій Лоскот. Чубзики. - Харків: Ранок, 2020

Яна Сотник. Рака така, або Риба, яка співає. - Чернівці: Чорні вівці, 2020

Василь Тибель. Медова казка. - Київ: Wise Bee, 2020

Уляна Чуба. Мед і Паштет - фантастичні вітрогони. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га, 2020

Довгий список Книги року ВВС - Есеїстика-2020:

Наталя Гуменюк. Загублений острів. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Оксана Забужко. Планета полин. - Київ: Комора, 2020

Ольга Карі. Рибка дядечки Завена. - Київ: Темпора, 2019

Віра Курико. Вулиця причетних або Чернігівська справа Лук'яненка. - Київ: Темпора, 2020

Анастасія Леухіна. Зовсім не страшна книга. - Київ: Дух і Літера, 2020

Тарас Лютий. Культура принад і спротиву. - Київ: Темпора, 2020

Василь Махно. Уздовж океану на ровері. - Київ: Yakaboo Publishing, 2020

Олександр Михед. Я змішаю твою кров з вугіллям. Зрозуміти український Схід. - Київ: Наш формат, 2020

Олег Сенцов. Хроніка одного голодування. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020

Ганна Улюра. Ніч на Венері: 113 письменниць, які сяють у темряві. - Київ: ArtHuss, 2020