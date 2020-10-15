Близькі соратники Путіна потрапили під санкції ЄС через Навального: хто вони?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, До санкційного списку потрапив очільник ФСБ Олександр Бортніков

Євросоюз запровадив санкції щодо оточення Володимира Путіна за отруєння опозиціонера Олексія Навального. У списку є директор ФСБ Олександр Бортніков та перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.

Персональні санкції також запровадили щодо начальника управління президента з внутрішньої політики Андрія Яріна, заступників міністра оборони Олексія Криворучка і Павла Попова, а також повноважного представника президента в Сибірському федеральному окрузі Сергія Міняйла.

Про це йдеться в постанові Ради ЄС, опублікованій в "Офіційному журналі" Євросоюзу.

Росія вже пообіцяла відповісти дзеркально.

До санкційного списку, як і очікували ЗМІ (зокрема, німецьке агентство DPA), включили Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технологій, який в Європі вважають місцем створення "Новачка". Саме отрутою з групи "Новачок", на думку фахівців з Німеччини, Франції та Швеції отруїли Навального.

Санкції передбачають заборону на в'їзд на територію ЄС і замороження фінансових активів.

Такі ж санкції в четвер запровадила Велика Британія.

Рада ЄС у своїй постанові називає Навального відомим опозиційним лідером, якого отруїли нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок", що встановила спеціалізована лабораторія німецької армії.

Хто у списку?

Начальник управління президента Росії з питань внутрішньої політики Ярін був членом робочої групи в адміністрації президента РФ, мета якої полягала в протидії впливу Навального на російське суспільство, зокрема, за допомогою операцій, спрямованих на його дискредитацію, йдеться в постанові.

Рада ЄС нагадує, що Навального піддавали систематичним переслідуванням, опозиціонер перебував під пильним контролем влади під час подорожей до Сибіру, які закінчилися шпиталізацією.

"Новачок" доступний тільки державним органам, з чого "можна зробити висновок, що отруєння Олексія Навального було можливим тільки за згодою адміністрації президента", - йдеться в документі.

"З урахуванням своєї керівної ролі в цьому управлінні Андрій Ярін відповідає за надання допомоги особам, які здійснили або були причетні до отруєння Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною "Новачок", - зазначено в постанові.

Кирієнко як перший заступник голови адміністрації президента РФ відповідає за внутрішню політику. Як і у випадку з Яріним, Рада ЄС поклала на нього відповідальність за допомогу тим, хто був причетний до отруєння.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сергій Кирієнко (праворуч) є заступником голови адміністрації Путіна

Повноважний представник Міняйло відповідає за реалізацію політики Кремля в Сибіру, ​​і тому Євросоюз також зарахував його до числа тих, хто не може не нести відповідальність за те, що сталося з Навальним.

Про Бортнікова в постанові сказано: "Навальний перебував під наглядом у момент отруєння, з чого можна зробити висновок, що отруєння було можливо лише за участі ФСБ". Тому директор спецслужби несе, з точки зору ЄС, відповідальність, оскільки очолює цю спецслужбу.

Попов, за даними ЄС, як заступник міністра оборони відповідає за дослідницьку діяльність, в тому числі за науково-технічні розробки.

Міноборони Росії взяло на себе відповідальність за запаси хімічної зброї, успадковані від СРСР, а використання хімічної зброї на території Росії "могло бути тільки результатом умислу або недбалості з боку міністерства".

Криворучко - заступник міністра оборони, який контролює запаси зброї, тому, йдеться в постанові, він несе відповідальність за надання допомоги особам, які були причетні до отруєння Навального.

Дзеркальна відповідь

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров ще напередодні пообіцяв дзеркальну відповідь на санкції.

"Зараз німці ніяких фактів не збираються надавати, попри всі міжнародно-правові зобов'язання. Ми відповідаємо дзеркально, це дипломатична практика", - сказав міністр в інтерв'ю російським радіостанціям.

"Коли ми просимо показати німців, що виявили в аналізах Навального, вони запитують: ви нам не вірите?" - стверджував Лавров.

Російська влада постійно звинувачує Німеччину в тому, що вона не відповідає на запити про надання інформації про Навального. Берлін вважає ці закиди безпідставними.

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Отруєння Навального

Навальному стало погано 20 серпня на борту літака, коли він летів з Томська у Москву. Він втратив свідомість, після чого літак екстрено приземлився в аеропорту Омська, і політика доставили в місцеву лікарню швидкої допомоги №1.

Влада Німеччини, куди пізніше транспортували Навального, дійшла висновку, що його отруїли речовиною групи "Новачок".

Також дані про отруєння підтвердила Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Російська сторона наполягає, що в аналізах, які брали у Навального в омській лікарні, слідів якихось отруйних речовин не знайшли. Кримінальну справу в Росії не порушили, досі триває дослідча перевірка.

Сам Навальний в інтерв'ю німецькому журналу Der Spiegel висловив упевненість в тому, що за його отруєнням нібито стоїть президент Росії Володимир Путін.

Також в інтерв'ю німецькій газеті Bild опозиціонер закликав запровадити санкції проти близьких до російського керівництва людей, наприклад, диригента Валерія Гергієва.

"Найголовніше - запровадити заборону на в'їзд для спекулянтів режиму і заморозити їхні активи, - говорив Навальний. - Вони привласнюють гроші, крадуть мільярди, а на вихідні літають в Берлін або Лондон, купують дорогі квартири і сидять в кафе".

Диригента Гергієва він назвав прихильником президента Путіна.