Скільки українців помре від Covid-19? Прогноз фахівців

Автор фото, unian

До 20 тисяч людей можуть померти в Україні від коронавірусу до кінця року.

Такий прогноз зробили у Київській школі економіки. Експерти презентували дослідження про розвиток ситуації з пандемією в Україні.

У липні прогноз був 7 тисяч смертей від Covid-19 до кінця року. Але від серпня в країні почалось різке зростання кількості хворих.

Станом на жовтень, через коронавірус вже померли понад 5 тисяч людей.

Цими днями виявляють по 5 тисяч нових хворих за день.

У листопаді ж експерти прогнозують по 10-12 тисяч нових хворих за добу.

Тобто з жовтня по грудень від коронавірусу може померти більше людей, ніж за сім місяців від початку пандемії.

"Ситуація в Україні стрімко рухається до найгіршого з модельованих сценаріїв, якщо найближчим часом не відбудеться істотних змін у карантинних обмеженнях у зонах активного розповсюдження коронавірусу", - розповів старший дослідник Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

Критичне навантаження на систему охорони здоров'я може відбутися на початку листопада, прогнозують експерти.

На цей же період припаде 90% завантаження ліжок у реанімаціях.

Що з тестами ?

"Україна входить в осінній пік коронавірусу синхронно з усією Європою", - говорить Павло Ковтонюк, представник Київської школи економіки та заступник міністра охорони здоров'я у 2016-2019 роках.

При цьому Україна - серед країн з найбільш складною ситуацією з коронавірусом у Європі.

Найгірша ситуація з новими випадками у Чехії, там виявляють майже 400 хворих на 100 тисяч населення, також у лідерах Іспанія, Бельгія, Нідерланди. В Україні за останні 14 днів виявляли по 168 хворих Covid-19 на 100 тис. населення.

За показником смертності Україна на 4-му місці у Європі, а за показником виявлень, тобто за тестуваннями, остання у Європі.

Якщо порівнювати Україну з Чехією, то тут тестують у рази менше: в Україні роблять 970 тестувань на 100 тисяч населення, у Чехії - 2,5 тисячі, у Британії - приблизно 5 тисяч тестів на 100 тисяч.

"Реальна кількість хворих на Covid-19 в Україні значно більша за кількість виявлених. Тестування не встигає за поширенням захворюваності", - зазначає пан Ковтонюк.

Рекомендований ВООЗ коефіцієнт виявлених випадків - 5%, тобто коли тестують 20 людей, а виявляють одного хворого. В Україні цей показник - 17%. Щоб виявляти реальну кількість хворих, треба робити більше тестів, кажуть фахівці.

При цьому лабораторії в Україні перевантажені. Тестів на Covid-19 беруть більше, ніж вони встигають обробити. У деякі дні опрацьовують лише половину зразків.

Результатів тестів іноді доводиться чекати тижнями.

Де в Україні ситуація найтривожніша?

Є сім областей, де найбільш тривожна ситуація зі спалахами в Україні. Це Харківська, Сумська, Хмельницька, Тернопільська, Рівненська, Житомирська, Полтавська області.

Їх визначили за трьома показниками - кількість нових хворих на день, кількість хворих на 100 тисяч населення, та швидкість поширення інфекції.

"Це означає, що навіть, якщо у цих областях зараз не відчувається якоїсь дуже складної ситуації. То є великі ризики і велика ймовірність, що протягом найближчих двох тижнів ця складна ситуація буде. Ці показники оцінюють динаміку, куди ці області рухаються", - каже пан Ковтонюк.

При цьому є чотири області, де швидкість поширення інфекції стабілізується або знижується - це Вінницька, Чернівецька, Дніпропетровська, Донецька області.

"Немає жодного регіону України, де поширення під контролем", - каже пан Ковтонюк.

За прогнозами фахівців, оголошені урядом обмеження мають позитивно вплинути на ситуацію з Covid-19, але цей вплив буде незначним.

Що робить влада?

Нещодавно чиновники анонсували нові важливі рішення для боротьби з Сovid-19. 10 таких кроків оприлюднив Михайло Радуцький, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я.

У МОЗ обіцяють вийти на рівень 50 тисяч тестів на день у грудні.

На сьогодні зайняті 34 тис. ліжок у лікранях з Сovid-19. При цьому максимальна кількість ліжок, яку здатна надати медична система, — 52 тисячі, кажуть у МОЗ і обіцяють зробити все, щоб медична система витримала.

У соцмережах тим часом поширюють відео і фото про переповнені лікарні, де люди лежать в коридорах.

Уряд нещодавно продовжив карантин в Україні до кінця року. Також ввели додаткові обмеження щодо масових зібрань: у "зеленій" зоні дозволять зібрання не більше 50 людей, у "жовтій" - не більше 30, у "помаранчевій" - не більше 20. Все це - із дотриманням соціальної дистанції та маскового режиму.