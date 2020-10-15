Прем’єрка Фінляндії показалася без ліфчика. Соцмережі сперечаються
Фото прем'єр-міністра Фінляндії Санни Марін наробило галасу в місцевих соцмережах: на ньому вона зображена у піджаку з глибоким декольте без бюстгальтера.
Знімок, який оприлюднили в інстаграмі фінського журналу Trendi, спричинив неоднозначну реакцію користувачів соцмережі.
Як пишуть фінські ЗМІ, частина із них Марін невдоволена: на їхню думку, людині її статусу та посади фотографуватися в такому вигляді - непристойно.
"Я хочу зосередитися на роботі, а не на тому, як я виглядаю", - каже Санна Марін і знімає сорочку", - іронізує один із дописувачів.
Водночас чимало інших користувачів, навпаки, заступилися за політика. У соцмережах навіть запустили флешмоб, в рамках якого публікують слова на підтримку політика або ж власні фото без бюстгальтера.
Користувачі висловлюють захоплення "силою" і "незалежністю" фінської прем'єрки.
Наразі під хештегом #imwithsanna в одному лише Instagram оприлюднено вже понад тисячу подібних публікацій на підтримку прем'єрки.
Втім є й ті, хто просто висловлює захоплення красою очільниці уряду: "У кожного своя думка, щодо того пристойно робити такі фото чи ні. Але факт у тому, що ми у Фінляндії маємо найкрасивішого прем'єр-міністра у світі", - пише один із користувачів соцмережі.
Санні Марін 34 роки. Вона очолила фінський уряд у грудні минулого року і стала наймолодшим прем'єром в історії країни.
До цього вона встигла попрацювати на посаді міністра транспорту та зв'язку, ще раніше - кілька років була депутаткою парламенту Фінляндії.