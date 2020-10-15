"Коли вже про канабіс?": соцмережі кепкують через злив п’яти запитань Зеленського

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15 жовтня у ЗМІ оприлюднили список із п'ятьма запитаннями від президента Володимира Зеленського, які українцям нібито поставлять під час всенародного опитування, яке проходитиме в день місцевих виборів.

Чи справжній це список - достеменно не відомо. ЗМІ, які його поширюють, посилаються на свої джерела в Офісі президента, натомість у самому ОП офіційно поки нічого не підтвердили.

Наразі можна говорити, що в опитування точно включать принаймні два запитання, які раніше Володимир Зеленський вже анонсував у своїх відеозверненнях - про довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах і про створення вільної економічної зони на Донбасі.

Втім, якщо припустити, що достовірним є весь список, поширений ЗМІ, то на українців 25 жовтня чекатимуть ще три запитання:

Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях - для зменшення болю у важких хворих?

Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності?

Можливість включення усіх цих запитань у всенародне опитування жваво обговорюють у соцмережах.

Чи не найбільше уваги до себе привернуло останнє запитання - про Будапештський меморандум. Чимало користувачів сумніваються в тому, що значна кількість українців взагалі знають про існування такого документу.

Будапештський меморандум - це угода 1994 року, укладена між Україною, США, Росією та Великою Британією. Згідно з нею, Україна відмовляється від статусу ядерної держави, а інші підписанти в обмін на це дають їй гарантії суверенітету та територіальної цілісності.

На тлі подій у Криму та на Донбасі українські політики неодноразово апелювали до пунктів Будапештського меморандуму і звинувачували підписантів документу, передусім Росію, у порушенні або невиконанні взятих на себе зобов'язань.

Через це за угодою давно закріпилася репутація недієвого договору, який не працює на практиці.

Враховуючи це, інвестиційний банкір Сергій Фурса пропонує піти ще далі й додати в опитування яке-небудь інше запитання, яке не може призвести до жодних реальних наслідків - наприклад, про "золото Полуботка".

Користувач Андрій Жаров тим часом іронізує і над тим, як добре українці розуміють значення терміну "вільна економічна зона".

Натомість інший користувач, Ivan February, вже фантазує над тим, як саме може виглядати вільна економічна зона на Донбасі.

Сергій Руденко припускає, що відповіді на деякі запитання, які можуть включити в опитування, не знає й сам Володимир Зеленський.

У авторів популярного пабліку "Баба і кіт" своя версія того, яке питання турбуватиме українців найбільше.

Користувачка Олена Васильченко - менш схильна до жартів: на її думку, вільна економічна зона для Донбасу означатиме "створення вікна для контрабанди".

Мер Дніпра Борис Філатов має власну версію наслідків всенародного опитування.

Ексзасутпник голови ЦВК Андрій Магера радить виборцям взагалі не брати участі в жодних опитуваннях і "забирати бюлетені з собою".

Журналіст Денис Безлюдько, своєю чергою, радить не плутати скептичне ставлення до опитування з боку користувачів соцмереж із реальними настроями українців.

"Народу, судячи з розмов, які я чую на районі, заходить і панібратський тон портрету і те, що з ним, з народом, "радяться". А демократія, наважусь нагадати, це влада більшості - якою б вона не була".