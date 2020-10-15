Речниця Зеленського виграла суд про хабар. Що це за справа?

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Прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель виграла апеляцію у справі про хабар проти викладача Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

15 жовтня апеляційний суд у Херсоні задовольнив скаргу Мендель скасувати рішення попередньої інстанції, яке ухвалили у квітні минулого року.

Тоді суд став на бік викладача КНУ Юрія Коваліва - він позивався проти Мендель щодо захисту честі, гідності та вимагав від неї спростувань її звинувачень у хабарництві.

Під час засідання у понеділок викладачеві відмовили в задоволенні його претензій. Втім, він ще має можливість оскаржити це рішення шляхом подання касаційної скарги.

Що за справа?

У січні 2016 року Юлія Мендель опублікувала в американському виданні Politico статтю, в якій ішлося про хабарництво в українських університетах. Зокрема, в КНУ ім. Шевченка, де навчалася вона сама.

Мендель твердила, що один із викладачів відмовлявся приймати її кандидатську дисертацію - аж поки вона не поклала поміж сторінками роботи 200 доларів.

"Я дивилася, як мій шановний професор сучасної української літератури гортав сторінки. Моє обличчя почервоніло від сорому, але я ніколи не забуду, що він сказав, коли знайшов те, що шукав: "Тепер все ясно. Ти виконала хорошу роботу", - писала Мендель.

При цьому імені викладача в своєму матеріалі вона не називала.

Проте вже незабаром проти Мендель подали судовий позов: зробив це доктор філологічних наук та викладач університету Юрій Ковалів.

Він вимагав від колишньої студентки спростувати інформацію, викладену в статті, та відшкодувати йому моральні збитки.

У квітні 2019, ще до того, як Мендель стала прессекретаркою Володимира Зеленського, Херсонський міський суд частково задовольнив вимоги викладача: постановив спростувати окремі твердження статті й заплатити Коваліву постановив спростувати деякі твердження у статті та виплатити професору тисячу гривень моральної шкоди і ще майже дві тисячі гривень судових витрат.

Невдовзі після цього Мендель подала апеляцію на рішення суду. Апеляційний суд почав розглядати справу у липні 2019-го.

Посаду прессекретаря Володимира Зеленського вона зайняла на початку червня того ж року.