12-річний хлопчик знайшов скелет динозавра. Йому 69 млн років

Автор фото, Nature Conservancy of Canada

Натан Грушкін, 12-річний палеолонтолог-початківець знайшов скелет динозавра, якому близько 69 мільйонів років.

Це сталося ще в липні, але розкопки решток динозавра завершилися лише 15 жовтня.

Цінну знахідку хлопець виявив під час походу в канадській провінції Альберта, куди він вирушив разом із батьком.

Натан каже, що в нього відняло мову, коли в одній зі скель йому вдалося розгледіти кістку динозавра.

"Я був настільки шокований, що мені насправді вдалося віднайти ці рештки!", - розповідає хлопець.

Натан захоплюється усім, що пов'язане з темою динозаврів із шести років. Із батьком він часто ходить у походи в заповідник Альберти.

Рік тому вони натрапили на дрібні рештки, схожі на фрагменти кісток, - батько припустив, що вони могли впасти зі скелі, розташованої неподалік.

Вже цього літа вони повернулися на те саме місце й вирішили оглянути його уважніше.

В якийсь момент Натан покликав батька зі словами "Тату, тобі треба це побачити!".

Автор фото, Nature Conservancy of Canada

Діон Грушкін розповідає, що за інтонацією сина одразу зрозумів, що той знайшов щось цікаве.

"Вони виглядали як закам'янілі кістки, це неможливо було сплутати ні з чим іншим", - згадує чоловік.

Оскільки подібні скам'янілості захищені канадським законом, Грушкіни звернулися до Королівського музею Тірелла, який розташований у Альберті.

Там їх попросили сфотографувати знахідку, зафіксувати її GPS-координати, а згодом направили на місце команду експертів.

У ході подальших розкопок там виявили близько 50 кісток, які належать одному й тому ж молодому гадрозавру, який жив близько 69 млн років тому.

"Раніше моїм улюбленим динозавром - мабуть, як і для більшості дітей, - був тиранозавр-рекс. Але після цього відкриття це, звісно, гадрозавр", - каже Натан.