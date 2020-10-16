Ремдезивір не допомагає знизити смертність від Covid-19 - ВООЗ

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Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що препарат ремдезивір не допомагає знизити смертність при Covid-19.

Спершу про ці висновки повідомила британська Financial Times, репортерам якої вдалося отримати результати клінічних випробувань.

Трохи згодом цю інформацію підтвердили і у ВООЗ.

В рамках програми досліджень окрім ремдезивіра (антивірусного препарату, розробленого для лікування Еболи) також випробовувалася ефективність низки інших ліків, на які фахівці покладали надії в лікуванні Covid-19.

Зокрема, йдеться про гідроксихлорин, лопінавір/ритонавір та інтерферон. Результати усіх випробувань виявилися невтішними для їх виробників.

"На жаль, виявилося, що всі ліки в цьому дослідженні не подають надій з точки зору змін показників смертності", - кажуть у ВООЗ.

"Ці резульати суттєво не змінювалися і при виключенні певних країн, регіонів або груп населення".

Дослідження ВООЗ охоплювало досвід лікарень, що працюють у понад 30 країнах світу. Фахівці розглядали вплив лікування різними препаратами на загальну смертність, а також на тривалість перебування в лікарні госпіталізованих пацієнтів.

Відомо, що нещодавно ремдезивір застосовували під час лікування президента США Дональда Трампа, який перехворів на Covid-19.