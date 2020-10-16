Зеленський оголосив ще три питання свого опитування

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Володимир Зеленський оголосив ще три питання загальнонаціонального опитування, яке має відбутися під час місцевих виборів 25 жовтня.

Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?

Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?

Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Попередні два питання, анонсовані президентом, стосувалися довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах і створення вільної економічної зони на Донбасі.

"Приходь і вирішуй. До речі, ти помітив, як всі політики критикують ідею опитування? Як вони бояться твоєї думки? Як переконують, що українці якісь дурні та неосвічені? Вони дуже бояться. Якщо народовладдя реально запрацює, вони стануть непотрібними", - звернувся президент до виборців.

За словами Зеленського, опитування 25 жовтня має показати, що такий механізм вивчення думки суспільства має право на існування в майбутньому і "чи можемо ми щомісяця, якщо не щотижня говорити про важливе".

Також президент попросив виборців у коментарях під його зверненням пропонувати власні запитання для наступних опитувань.

"Легалізація зброї? Подвійне громадянство? Тривалість навчання в школі? Єврономери? Парламентська республіка? Пиши, які запитання варто включити до наступних опитувань".

Список із останніх трьох запитань напередодні, ще до офіційного анонсу президентом, потрапив у ЗМІ. В Офісі президента справжність списку не підтверджували.

До цього планувалося, що Володимир Зеленський щодня оголошуватиме по одному запитанню з майбутнього опитування.