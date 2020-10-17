Вишуканість натюрморту. Переможці конкурсу "Садовий фотограф року"

Автор фото, Cristina Wanjura / IGPOTY

Христина Ванджура з Німеччини перемогла у щорічному міжнародному конкурсі "Садовий фотограф року" (IGPOTY).

Робота під назвою "Пасаж" виграла у категорії "Натюрморт".

"[Це] символічний натюрморт у стилі великих митців 17 століття, які писали у жанрі vanitas, - каже Ванджура. - На передньому плані праворуч ви бачите годинник і порожній перекинутий келих для вина - обидва символи смерті.

Зліва я розмістила земні предмети розкоші, які після смерті лишаються позаду".

"Христина підняла жанр натюрморту на нову висоту... створивши цікаву роботу, сповнену глибини і сенсу", - вважає головний суддя конкурсу Тайрон Майкл Макглінкі.

IGPOTY проводить чотири самостійні конкурси, які дають фотографам можливість досліджувати конкретні теми та навички.

Ось інші фото переможців у категорії "Натюрморт" з описами авторів.

Високо стою

Саймон Шоллум, Нова Зеландія - 2 місце

Автор фото, Simon Schollum / IGPOTY

Квіти і садове приладдя стали основою для цього натюрморту. А саме фото зроблене в домашній студії.

Кала Eau de Calla

Джекі Крамер, США - 3 місце

Автор фото, Jackie Kramer / IGPOTY

Колір, напрямок, заломлення і віддзеркалення світла мали ключову роль у зображенні квітки у флаконі парфумів.

Дикий льон

Бенте Клевенберг, Норвенія - фіналістка

Автор фото, Bente Klevenberg / IGPOTY

Щоб висвітлити вазу в темній кімнаті, я обрала техніку світлового пензля. Це допомагає розставити акценти, підкреслити фактуру, форму або колір предметів на фото.

Кульбаби

Віктор Канунніков, Росія - фіналіст

Автор фото, Victor Kanunnikov / IGPOTY

Я створив натюрморт з кульбабами у вазі на чорному тлі за допомогою двох спалахів, щоб отримати вишуканий і водночас драматичний світловий ефект.

Шипшина і хурма

Інна Карпова, Велика Британія - фіналістка

Автор фото, Inna Karpova / IGPOTY

Я створила цей оригінальний мальовничий натюрморт, поєднавши стиглі плоди шипшини і хурми. Вийшло ось таке осіннє фото.

Джин і Тонік

Сью Окфорд, Велика Британія - фіналістка

Автор фото, Sue Oakford / IGPOTY

Ці півонії я сфотографувала під час ізоляції. Композицію доповнили порожні пляшки з-під джину і скляний посуд різних форм і розмірів.

Світлина символізує "ранок після минулої ночі": одні квіти шукають світла, а інші ховаються в тіні.

Томатна спадщина

Саймон Каплан, Велика Британія - висока оцінка журі

Автор фото, Simon Caplan / IGPOTY

Щоб створити цей класичний натюрморт, я використав техніку світлового фото.

Довга витримка допомогла виділити старовинний мідний горщик і передати чарівне відчуття текстури скатертини та стиглих помідорів.

Садові овочі

Енджі Воллес, Велика Британія - висока оцінка журі

Автор фото, Angi Wallace / IGPOTY

Цей багатий натюрморт я створив, поєднавши свіжі сезонні овочі з сільським посудом і масивною дерев'яної обробною дошкою.

Натюрморт з каштанами, просом і діжечками

Чендлер Барретт, США - висока оцінка журі

Автор фото, Chandler Barrett / IGPOTY

Для зйомки друг позичив мені три барильця.

Просо я зібрав у своєму саду, а каштани знайшов у сусідньому лісі.

Щоб завершити композицію, розмістив все це на дерев'яному фермерському столі.

Вибух кольорів

Христина Ванджура, Німеччина - висока оцінка журі

Автор фото, Cristina Wanjura / IGPOTY

Вражена красою гладіолусів, я намалювала відповідний фон, щоб створити дуже оригінальний натюрморт, поєднуючи як природні, так і штучні джерела світла.

Родина

Джанін Лі, Велика Британія - висока оцінка журі

Автор фото, Janine Lee / IGPOTY

Це деревце я посадила минулої осені.

Побачила на узбіччі каштан, він вкорінився, і було соромно залишати його там.

На композиції розмістила каштани і горщик біля кухонного вікна на цементній дошці, яку пофарбувала так, щоб вона виглядала, мов дерев'яна. А фон створила за допомогою шматка текстурованих шпалер.

Натюрморт із блакитною вазою

Віктор Канунніков, Росія - висока оцінка журі

Автор фото, Victor Kanunnikov / IGPOTY

Я створив цей натюрморт у світлій тональності (високий ключ), сфотографувавши об'єкт на білому тлі за допомогою двох спалахів.

Мене зацікавив контраст між блакитною вазою і стиглими червоними ягодами.

Цибулевий ряд

Рорі Макдональд - висока оцінка журі

Автор фото, Rory Mcdonald / IGPOTY

Ці цибулини я помітив на виставці RHS Tatton Park Flower - вони ідеально підходили для етюду натюрморту.

Троянди і льон

Сью Окфорд, Велика Британія - висока оцінка журі

Автор фото, Sue Oakford / IGPOTY

Ці троянди нагадали мені сад моєї матері багато років тому.

Коли квіти зривають, їхня краса починає швидко тьмяніти, а аромат поступово зникає.

Я дістала кілька старих маминих серветок і доповнила ними композицію. Це створює атмосферу ностальгії і показує плинність часу.

Фото захищені авторським правом.