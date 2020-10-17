Вишуканість натюрморту. Переможці конкурсу "Садовий фотограф року"
Христина Ванджура з Німеччини перемогла у щорічному міжнародному конкурсі "Садовий фотограф року" (IGPOTY).
Робота під назвою "Пасаж" виграла у категорії "Натюрморт".
"[Це] символічний натюрморт у стилі великих митців 17 століття, які писали у жанрі vanitas, - каже Ванджура. - На передньому плані праворуч ви бачите годинник і порожній перекинутий келих для вина - обидва символи смерті.
Зліва я розмістила земні предмети розкоші, які після смерті лишаються позаду".
"Христина підняла жанр натюрморту на нову висоту... створивши цікаву роботу, сповнену глибини і сенсу", - вважає головний суддя конкурсу Тайрон Майкл Макглінкі.
IGPOTY проводить чотири самостійні конкурси, які дають фотографам можливість досліджувати конкретні теми та навички.
Ось інші фото переможців у категорії "Натюрморт" з описами авторів.
Високо стою
Саймон Шоллум, Нова Зеландія - 2 місце
Квіти і садове приладдя стали основою для цього натюрморту. А саме фото зроблене в домашній студії.
Кала Eau de Calla
Джекі Крамер, США - 3 місце
Колір, напрямок, заломлення і віддзеркалення світла мали ключову роль у зображенні квітки у флаконі парфумів.
Дикий льон
Бенте Клевенберг, Норвенія - фіналістка
Щоб висвітлити вазу в темній кімнаті, я обрала техніку світлового пензля. Це допомагає розставити акценти, підкреслити фактуру, форму або колір предметів на фото.
Кульбаби
Віктор Канунніков, Росія - фіналіст
Я створив натюрморт з кульбабами у вазі на чорному тлі за допомогою двох спалахів, щоб отримати вишуканий і водночас драматичний світловий ефект.
Шипшина і хурма
Інна Карпова, Велика Британія - фіналістка
Я створила цей оригінальний мальовничий натюрморт, поєднавши стиглі плоди шипшини і хурми. Вийшло ось таке осіннє фото.
Джин і Тонік
Сью Окфорд, Велика Британія - фіналістка
Ці півонії я сфотографувала під час ізоляції. Композицію доповнили порожні пляшки з-під джину і скляний посуд різних форм і розмірів.
Світлина символізує "ранок після минулої ночі": одні квіти шукають світла, а інші ховаються в тіні.
Томатна спадщина
Саймон Каплан, Велика Британія - висока оцінка журі
Щоб створити цей класичний натюрморт, я використав техніку світлового фото.
Довга витримка допомогла виділити старовинний мідний горщик і передати чарівне відчуття текстури скатертини та стиглих помідорів.
Садові овочі
Енджі Воллес, Велика Британія - висока оцінка журі
Цей багатий натюрморт я створив, поєднавши свіжі сезонні овочі з сільським посудом і масивною дерев'яної обробною дошкою.
Натюрморт з каштанами, просом і діжечками
Чендлер Барретт, США - висока оцінка журі
Для зйомки друг позичив мені три барильця.
Просо я зібрав у своєму саду, а каштани знайшов у сусідньому лісі.
Щоб завершити композицію, розмістив все це на дерев'яному фермерському столі.
Вибух кольорів
Христина Ванджура, Німеччина - висока оцінка журі
Вражена красою гладіолусів, я намалювала відповідний фон, щоб створити дуже оригінальний натюрморт, поєднуючи як природні, так і штучні джерела світла.
Родина
Джанін Лі, Велика Британія - висока оцінка журі
Це деревце я посадила минулої осені.
Побачила на узбіччі каштан, він вкорінився, і було соромно залишати його там.
На композиції розмістила каштани і горщик біля кухонного вікна на цементній дошці, яку пофарбувала так, щоб вона виглядала, мов дерев'яна. А фон створила за допомогою шматка текстурованих шпалер.
Натюрморт із блакитною вазою
Віктор Канунніков, Росія - висока оцінка журі
Я створив цей натюрморт у світлій тональності (високий ключ), сфотографувавши об'єкт на білому тлі за допомогою двох спалахів.
Мене зацікавив контраст між блакитною вазою і стиглими червоними ягодами.
Цибулевий ряд
Рорі Макдональд - висока оцінка журі
Ці цибулини я помітив на виставці RHS Tatton Park Flower - вони ідеально підходили для етюду натюрморту.
Троянди і льон
Сью Окфорд, Велика Британія - висока оцінка журі
Ці троянди нагадали мені сад моєї матері багато років тому.
Коли квіти зривають, їхня краса починає швидко тьмяніти, а аромат поступово зникає.
Я дістала кілька старих маминих серветок і доповнила ними композицію. Це створює атмосферу ностальгії і показує плинність часу.
Фото захищені авторським правом.