Кров і сльози. В Ізраїлі поліція "штурмувала" весілля - порушували карантин

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В Ізраїлі правоохоронцям довелося жорстко зупиняти весільне святкування, організатори та гості якого порушували правила карантину, запровадженого в країні для боротьби з Covid-19.

Як повідомляє місцева газета Haaretz, інцидент стався у селищі неподалік Єрусалима - поліцію на місце викликали сусіди. Вони повідомили, що на весіллі поряд із ними перебуває понад 20 людей.

Карантинні правила в Ізраїлі передбачають, що збиратися дозволено максимум 10 людям у приміщенні та не більш як 20 людям на вулиці.

Поліцейським, які прибули на виклик, довелося застосувати силу.

На відеозаписах, які поширюють у соцмережах, видно, що принаймні в одного з гостей весілля закривавлене обличчя.

Правоохоронці кажуть, що одна з жінок, яка була невдоволена їхнім приїздом, накинулася на них.

Після цього інші гості почали жбурляти в поліцейських пляшки, внаслідок чого, один із гостей послизнувся і поранився розбитим склом. Схожих ушкоджень зазнав і один із правоохоронців.

Представник поліції Мікі Розенфельд розповів виданню The Guardian, що у пляшках була оливкова олія.

Ситуацію активно обговорюють ізраїльські користувачі соцмереж, на адресу правоохоронців лунає багато критики.

Засудив дії поліцейських навіть міністр внутрішніх справ Ар'є Дері: "Немає жодних причин для того, щоб поліція вдиралася на весілля із гвинтівками в руках і завдавала шкоди людям", - заявив він.

Міністр громадської безпеки Амір Огана пообіцяв провести розслідування інциденту.