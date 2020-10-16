Будапештський меморандум: Кремль відреагував на опитування Зеленського

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У Кремлі прокоментували можливість переговорів з Україною в рамках Будапештського меморандуму - питання про нього Володимир Зеленський включив у всенародне опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

Про що мова

Будапештський меморандум - це угода 1994 року, укладена між Україною, США, Росією та Великою Британією. Згідно з нею, Україна відмовилася від статусу ядерної держави, а інші підписанти в обмін на це дали їй гарантії суверенітету та територіальної цілісності.

На тлі подій у Криму та на Донбасі українські політики неодноразово апелювали до пунктів Будапештського меморандуму і звинувачували підписантів документу, передусім Росію, у порушенні або невиконанні взятих на себе зобов'язань.

Через це за угодою давно закріпилася репутація недієвого договору, який не працює на практиці.

Попри це Володимир Зеленський вирішив знову актуалізувати тему Будапештського меморандуму: у всенародне опитування він включив запитання із формулюванням "Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?".

Це формулювання викликало ажіотаж в українських соцмережах: одні користувачі висловлюють сумнів у тому, що українці взагалі знають про існування цього документу, інші зазначають, що результати опитування не матимуть жодного значення, адже на практиці договір все одно не працює.

Що кажуть у Кремлі

Тему Будапештського меморандуму сьогодні прокоментував речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на запитання, як Кремль відреагує на ініціативи України повернутися до гарантій безпеки, передбачених Будапештським меморандумом, Пєсков очікувано заявив, що Москва готова вести перемовини з Україною виключно в рамках Мінських угод.

На повторне запитання, чи готовий Кремль повернутися до Будапештського меморандуму, Пєсков заявив: "Я все сказав, що хотів сказати щодо цієї теми".

Попри те, що така реакція Кремля не стала несподіванкою, в Офісі президента України переконані в тому, що питання виконання положень Будапештського меморандуму треба підіймати й надалі.

"Хочемо підкреслити, що це не є позицією однієї з політичних команд в Україні - команди влади. Це може бути загальнонаціональною позицією, що значно сильніше", - додають в ОП.