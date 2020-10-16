Google може розпізнати пісню за вашим наспівуванням

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Додаток Google навчили розпізнавати назви пісень за наспівуванням або насвистуванням.

Для користувачів Android-смартфонів функція вже доступна на кількох десятках мов, для власників iPhone - поки що лише англійською.

Щоб додаток визначив пісню, достатньо зайти в нього, натиснути на значок мікрофона і вимовити "Що це за пісня?" або ж натиснути на кнопку "Шукати пісню".

Після цього треба по пам'яті наспівувати або насвистувати пісню упродовж 10-15 секунд.

Алгоритми оброблять запис, зроблений користувачем, проаналізують його і видадуть кілька найбільш вірогідних варіантів того, яку пісню мав на увазі користувач.

У Google кажуть, що нова функція дозволить нарешті знаходити пісні, мелодії яких застрягли у вас у голові, але назви яких ви не знаєте або не пам'ятаєте.

Програми зі схожим функціоналом існують на ринку вже багато років, проте вони концентруються переважно на розпізнаванні оригінальних записів пісень, які звучать поряд із користувачем. Найвідоміший такий додаток - Shazam.

Працюють подібні програми завдяки аналізу аудіоспектограм і їхньому порівнянні.

Розпізнавання насвистування чи наспівування - дещо складніше завдання, оскільки людина може наспівувати мелодію неправильно (приміром, забувши якийсь її фрагмент) або спотворювати її.