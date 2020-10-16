Топ-блогерка Софія Стужук заперечувала небезпеку COVID. Її чоловік помер від нього

Автор фото, Instagram Софії Стужук

Через коронавірус помер блогер Дмитро Стужук - чоловік найпопулярнішої блогерки українського Instagram Софії Стужук. У них було троє спільних дітей.

Подружжя Стужуків перебувало в процесі розлучення, але саме Софія повідомила про смерть Дмитра.

"Діми більше немає з нами, його серце не витримало", - написала вона в Instagram, запостивши спільне фото з їхніми дітьми.

25-річна Софія, за даними агентства "22nd floor", має найбільше підписників в українському Instagram. Її читає понад 5 млн людей. Дмитро Стужук мав 1 млн підписників.

Вони обоє писали про здоровий спосіб життя, фітнес, сім'ю та своє дозвілля.

Легкі симптоми, а тоді кома і смерть

Дмитро Стужук захворів на COVID трохи більше тижня тому.

Про перебіг хвороби повідомляв у сторіз. За день до смерті написав пост, де описав все, що з ним відбувалося.

Блогер став почуватися зле в Туреччині, спершу був лише легкий кашель та утруднене дихання, але після повернення він все одно здав тест на коронавірус, який виявився позитивним.

Спершу лікарі наполягали на госпіталізації, але, зрештою, він продовжив лікування вдома.

"Лікарня повністю забита людьми, деякі з них живуть в коридорі. Харчування ніякого, паперу нема, столових приборів теж. Мене ніхто про це не попереджав", - пояснював блогер.

"COVID-19 - хвороба не ефемерна! І важка", - підкреслив блогер, зазначивши, що його "стан стабільний".

Але вже за кілька годин Софія Стужук повідомила, що чоловікові стало гірше, він не відповідав на дзвінки, його забрала швидка.

Кожні кілька годин Софія Стужук записувала сторіз, щоб описати перебіг ситуації.

Автор фото, Сторіз Софії Стужук

"Діма зараз в дуже важкому стані, він без тями, він у реанімації, не можу казати подробиці, але жодних прогнозів немає", - повідомляла вона.

У березні цього року Софія Стужук у своєму Telegram присвятила великий пост коронавірусу.

Тоді вона писала, що вірус, на її думку, "штучно створений в 2015 році".

"Без сумніву, він минає не дуже приємно. Але небезпека відверто перебільшена. Він не набагато страшніший за звичайний грип, насправді", - писала вона.

"Вірус мені не страшний", - додала вона.

Автор фото, Telegram Софії Стужук

Судячи з усього, про цей пост блогерці нагадали читачі та медіа, тож вона записала сторіз також, щоб пояснити свою позицію на тлі останніх подій.

"Хочу відразу припинити всі чутки навколо нашої родини, які зараз розповсюджують. Я хочу, щоб ви розуміли, що COVID - не небезпечне захворювання для тих, хто абсолютно здоровий, але у Діми були проблеми з серцево-судинною системою і ускладнення пішло на серце", - пояснила вона.

"Його серце не впоралося, він вчора пережив клінічну смерть, йому запустили серце заново, але він досі, вже понад добу не приходить до тями. Його стан зараз дуже важкий", - додала блогерка.

Втім, врятувати чоловіка не вдалося.