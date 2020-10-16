Не вбити, але попередити: Навального отруїла ФСБ, пише Guardian

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Російського опозиціонера Олексія Навального отруїла ФСБ, що означає, що це зробили за вказівкою Кремля. Такою є версія західних спецслужб, пише британська газета Guardian.

За даними видання, цю думку поділяє влада Британії, Німеччини та Франції, що пояснює їхнє рішення внести до санкційного списку директора ФСБ Олександра Бортнікова.

Джерела видання вважають, що операцію "задумали так, щоб не вбити Навального, а надіслати йому недвозначне попередження і змусити залишити країну".

Євросоюз запровадив санкції щодо оточення Володимира Путіна за отруєння Навального. У Кремлі запевнили, що такі дії не залишаться без відповіді. А самі санкції назвали нав'язливим прагненням перекласти на Росію відповідальність.

Росія також постійно заявляє, що Німеччина не відповідає на її інформаційні запити щодо Навального. У Берліні ці закиди відкидають.

Два джерела газети Guardian назвали конкретний структурний підрозділ ФСБ, який, на їхню думку, стоїть за отруєнням. Це 2-га служба, вона ж Служба захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом. На офіційному сайті ФСБ справді можна знайти підрозділ з такою назвою.

Guardian окрім своїх джерел посилається на центр "Досьє", який фінансує Михайло Ходорковський.

Джерела центру сказали, що "вибір" Новачка "був свідомим". "ФСБ має у своєму розпорядженні широкий асортимент отрут, багато з яких невідомі. Якби вони хотіли вбити Навального, то вони б це зробили", - цитує Guardian "Досьє".

Інформацію британського видання вже прокоментувала пресслужба Навального.

"Що може бути безпечнішим, ніж отруєння "Новачком"!" - іронізує у своєму Twitter прессекретарка Навального Кіра Ярмиш.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Очільник ФСБ Олександр Бортніков також потрапив до санкційного списку

Санкції у відповідь

Європейські лідери після отруєння Олексія Навального виступили зі звинуваченнями на адресу Російської Федерації.

Вони поки не виступають з офіційними звинуваченнями на адресу ФСБ або особисто Володимира Путіна. Проте джерела видання в західних спецслужбах не сумніваються в причетності ФСБ, хоча це важко довести, додає Guardian.

Напередодні Євросоюз запровадив санкції щодо оточення Володимира Путіна за отруєння Навального. У списку:

директор ФСБ Олександр Бортніков,

перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко,

начальник управління президента з внутрішньої політики Андрій Ярін,

заступники міністра оборони Олексій Криворучко і Павло Попов,

а також повноважний представник президента в Сибірському федеральному окрузі Сергій Міняйло.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова запевнила, що такі дії ЄС не залишаться без відповіді російської сторони.

Вона також сказала, що "нав'язливе прагнення Євросоюзу покласти відповідальність за ситуацію з Навальним на російську сторону стане по-справжньому лакмусовим папірцем для наших подальших відносин з ЄС".

А представник президента Дмитро Пєсков назвав санкції "недружнім кроком".

"Рішення поставити відносини між Євросоюзом і Москвою у залежність від людини, яку в Європі вважають лідером певної опозиції, звісно, нічого, окрім співчуття не викликає", — сказав прессекретар президента РФ.

Отруєння у літаку

Навальному стало погано 20 серпня на борту літака, коли він летів з Томська у Москву. Він втратив свідомість, після чого літак екстрено приземлився в аеропорту Омська, і політика доставили в місцеву лікарню швидкої допомоги №1.

Влада Німеччини, куди пізніше транспортували Навального, дійшла висновку, що його отруїли речовиною групи "Новачок".

Також дані про отруєння підтвердила Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Російська сторона наполягає, що в аналізах, які брали у Навального в омській лікарні, слідів якихось отруйних речовин не знайшли. Кримінальну справу в Росії не порушили, досі триває дослідча перевірка.

Сам Навальний в інтерв'ю німецькому журналу Der Spiegel висловив упевненість в тому, що за його отруєнням нібито стоїть президент Росії Володимир Путін.