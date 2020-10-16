Фігурант справи Гандзюк отримав умовний вирок, але залишиться в СІЗО

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Ігор Павловський уклав угоду з слідством

Приморський райсуд Одеси визнав фігуранта у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського винним у приховуванні злочину.

Його засудили до двох років позбавлення волі, звільнивши від відбування цього терміну з іспитовим строком на один рік, повідомляє Генеральна прокуратура.

Таке рішення стало результатом угоди Павловського зі слідством.

Ігор Павловський залишиться в СІЗО, оскільки є фігурантом іншої справи, про херсонське злочинне угруповання, у якій досі триває слідство.

Катерину Гандзюк облили кислотою 31 липня 2018 року. Вона зазнала тяжких опіків і через кілька місяців померла.

Хто замовив Гандзюк?

У квітні Офіс генпрокурора та СБУ завершили розслідування вбивства Гандзюк і дійшли висновку, що напад на неї замовив та профінансував Владислав Мангер.

Сам Владислав Мангер всі звинувачення заперечує, а справу проти себе називає сфальсифікованою, зокрема, українськими спецслужбами.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Катерина Гандзюк виступала проти проросійських сил та корупції у Херсонській області

Окрім Мангера, підозрюваним в організації нападу є помічник-консультант депутата Херсонської обласної ради Олексій Левін.

У січні 2020 року його затримали в Болгарії, а в березні екстрадували до України, він перебуває під арештом.

У червні 2019 року суд виніс вироки виконавцям злочину.

Організатора нападу Сергія Торбіна засудили до шести з половиною років в'язниці, виконавця злочину Микиту Грабчука засудили до 6 років в'язниці. Володимира Васяновича та Віктора Горбунова визнали винними у пособництві і засудили до 4 та 3 років в'язниці, ще один співучасник злочину В'ячеслав Вишневський отримав 4 роки ув'язнення.