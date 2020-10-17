Колишній москвич відрубав голову вчителю у Франції - ЗМІ

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На місці злочину працює поліція і слідчі

У передмісті на північному заході Парижа невідомий обезголовив вчителя, після чого його застрелила поліція.

Загиблий викладав у середніх класах у містечку Конфлан-Сент-Онорін. На початку цього місяця він показав учням карикатуру на пророка Мохаммеда під час обговорення свободи слова.

За даними ЗМІ, демонстрація карикатури на шкільному уроці обурила батьків-мусульман, що розцінили це як богохульство.

Справу розслідує антитерористичний підрозділ. За даними AFP, вже затримали чотирьох осіб.

Телеканал BFM TV стверджує, що ймовірний вбивця міг бути уродженцем Москви. Російський телеграм-канал Baza також пише, що у консульстві Росії їм підтвердили можливе московське походження підозрюваного.

Libération пише з посиланням на власні джерела, що нападнику було 18 років, він народився у Москві.

Однак офіційно ця інформація не підтверджена.

У зв'язку з вбивством влада створила кризовий центр. На місці загибелі вчителя вже побував президент Франції Еммануель Макрон.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На місці злочину побував президент Франції Макрон

"Одного з наших співвітчизників сьогодні вбили, тому що він викладав - він розповідав учням про свободу поглядів, - заявив журналістам французький президент на місці нападу. - Наш земляк зазнав жахливого нападу, став жертвою теракту, скоєного ісламістом".

Раніше міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, що був на шляху до Марокко, екстрено повернувся у Париж.

Міністр освіти Жан-Мішель Бланке написав у Twitter, що вбивство вчителя - це напад на всю Французьку республіку. Бланке запевнив, що подумки він разом з жертвою і його рідними, і що єдиною відповіддю ісламському тероризму мають стати єдність і твердість.

Що відомо про напад?

Повідомляють, що зловмисник, озброєний великим ножем, напав на вчителя біля школи. За даними поліції, потерпілому завдали серію різаних ран в області шиї. Неофіційно поліцейські джерела кажуть, що злочинець відрізав голову своїй жертві.

Агентство Reuters цитує свідків, які стверджують, що в момент нападу злочинець викрикував "Аллах акбар". У поліції кажуть, що перевіряють цю інформацію.

Після цього нападник спробував втекти, але поліція, яку викликали свідки, швидко прибула на місце події.

Поліцейські спочатку знайшли жертву, а потім і самого підозрюваного, який був за 200 метрів від місця злочину. На вимогу поліції здатися він почав погрожувати своєю зброєю, після чого його застрелили.

Поліція очепила місце злочину та почала слідчі дії.

Місцевим рекомендують тимчасово уникати цього місця.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поліція рекомендує місцевим не наближатися до місця злочину

За даними газети Le Monde, жертвою нападу став учитель історії та географії, який розповідав про свободу слова в зв'язку з публікацією журналом Charlie Hebdo карикатур на пророка Мохаммеда.

На початку жовтня кілька батьків-мусульман скаржилися керівництву школи на те, що цей учитель використовує карикатури як навчальний посібник.

Зараз у Парижі йде суд над обвинуваченими у причетності до нападу 2015 року на редакцію сатиричного журналу Charlie Hebdo, що опублікувала карикатури на Мохаммеда. Внаслідок цього нападу загинули 12 осіб.

"Нетерпимість сягнула нового рівня і, схоже, не зупиняється ні перед чим, аби охопити терором нашу країну", - написала у Twitter редакція Charlie Ebdo стосовно нападу на вчителя.

Якщо цей мотив вбивства підтвердять, - пише кореспондент ВВС у Парижі Г'ю Скофілд, - Франція буде глибоко вражена, оскільки це не просто жорстокий напад, а жорстокий напад на педагога, який виконував свій учительський обов'язок.

Франція переживає хвилю ісламського екстремізму: з моменту нападу на редакцію Charlie Hebdo в країні під час схожих атак загинуло понад 250 осіб.

Три тижні тому в будівлі, де раніше містилася редакція журналу, пакистанець поранив двох людей, яких він, судячи з усього, прийняв за працівників редакції.