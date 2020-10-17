Війна в Карабаху: бої посилюються, від удару по Гянджі загинули багато людей

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По другому за величиною місту Азербайджану, Гянджі, в ніч на суботу знову завдали ракетного удару. За останніми даними, жертвами обстрілу стали 13 людей, понад 50 людей поранені.

Влада Азербайджану стверджує, що ракети випустили з території Вірменії, а не з невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

Вірменія спочатку заперечувала будь-які удари по Гянджі.

Згодом вірменські військові опублікували список "легітимних військових цілей", які перебувають, за їхніми словами, в місті Гянджа.

Раніше азербайджанські військові так само пояснювали бомбардування столиці невизнаної Нагірно-Карабаської республіки, Степанакерта: вони казали, що б'ють по розташованим там військовим частинам.

Але в обох випадках ракети падали на житлові будинки.

В Гянджі пролунало кілька потужних вибухів, повідомляють з місця Користувачі соцмереж і журналісти

У репортажах азербайджанських телеканалів і CNN Türk - кадри з великими руйнуваннями, з-під завалів намагаються дістати людей.

Автор фото, EPA Підпис до фото, З-під завалів намагаються витягти людей

Автор фото, EPA

Радник президента Азербайджану Хікмет Гаджієв заявив, що обстріл вівся ракетами СКАД. Так НАТО класифікує балістичні ракети середньої дальності Р-17 радянського виробництва, які входять в комплекс "Ельбрус".

Гаджієв також оголосив, що вірменські збройні сили завдали ракетного удару також і по сусідньому місту Мінгечаур. Незалежних підтверджень удару по Мінгечауру поки що немає.

Президент Азербайджану Алієв Ільхам Алієв назвав ракетний обстріл Гянджі військовим злочином й пообіцяв "відповідь на полі бою".

"Це військовий злочин, злочин проти людства. Якщо світова спільнота не хоче їх карати, ми покараємо винуватців. Ми покараємо на полі бою, дамо відповідь ", - заявив він.

Алієв оголосив про взяття Фізулі

Президент Азербайджану Ільхам Алієв в суботу вранці оголосив, що азербайджанська армія взяла третій райцентр з тих, що з війни на початку 1990-х залишалися під контролем вірменських сил - місто Фізулі.

Крім того, як стверджує Алієв, під контроль Азербайджану перейшли ще сім сіл, розташованих на південних підступах до Фізулі.

Підтверджень взяття Фізулі з незалежних джерел поки що немає; вірменські військові заяв про Фізулі ще не робили.

Фізулі, як і більшість азербайджанських населених пунктів, які опинилися під контролем вірмен, був повністю зруйнований і відтоді лежить в руїнах.

Вірменія заявила про удар безпілотників по своїй території

Міністерство закордонних справ Вірменії повідомило, що по військовій інфраструктурі на півдні країни вдарили азербайджанські безпілотники.

У відомстві агентству "Інтерфакс" заявили, що польоти безпілотників були зафіксовані в районі сіл Хнацах, Давид Бек і Арцванік, а крім військової інфраструктури від ударів постраждала і цивільна. Жертв і поранених немає.

Перед тим Вірменія заявила про знищення у своєму повітряному просторі двох азербайджанських безпілотників.

Зі свого боку Азербайджан заперечує застосування дронів в небі над Вірменією і наполягає, що жодних цілей на території Вірменії у нього немає.

"Збройні сили Азербайджану націлені лише на легітимні військові об'єкти на окупованих територіях", - цитує "Інтерфакс" заяву міноборони Азербайджану.

Війна в Карабаху

Військові дії в Карабаху почалися 27 вересня. Бої між вірменськими та азербайджанськими силами тривають на кількох ділянках фронту.

У хід йдуть дрони, артилерія, важка техніка і ракетні комплекси. По обидва боки фронту під обстріли потрапляють мирні жителі, загинули десятки людей.

У ніч на 10 жовтня Баку і Єреван після переговорів в Москві домовилися про припинення вогню. Але вранці 14 жовтня сторони заявили про відновлення бойових дій