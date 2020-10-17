Жорстоке вбивство вчителя у Франції: йому погрожували, поліція затримала 9 людей

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Біля школи, де викладав вчитель, люди лишають квіти

У п'ятницю ввечері в передмісті Парижа обезголовили шкільного учителя. Нападникам, за даними поліції, був 18-річний чеченець, який народився в Москві.

47-річний викладач Самюель Паті отримував погрози після того, як він на уроці показав карикатури на пророка Мухаммеда. Про це повідомляють французькі ЗМІ.

Поліція розслідує напад як теракт.

Нападника застрелила поліція неподалік від місця злочину. За даними неназваного представника поліції, ним був 18-річний чоловік чеченського походження, який, імовірно, дотримувався радикально ісламістських поглядів.

Французька газета Figaro з посиланням на джерело в судовій сфері повідомила, що підозрюваного звали Абдулах А. (Abdoulakh A.)

За даними видання, він не був у списку радикалів, але входив до банди в комуні Еран, одним з членів якої був ісламіст.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На місці злочину працює поліція і слідчі

Посольство Росії в Парижі контактує з французькою владою у справі про вбивство вчителя, в якому підозрюють громадянина РФ, повідомили "Інтерфаксу" в суботу в російській дипмісії.

Поліція затримала дев'ятьох підозрюваних. Спочатку затримали чотирьох родичів нападника, включаючи одного неповнолітнього. Пізніше в ході розслідування затримали ще п'ятьох - серед них двоє батьків учнів зі школи, де працював убитий. За даними місцевих ЗМІ, вони висловлювали невдоволення рішенням вчителя показати класу карикатури на пророка Мухаммеда.

Карикатури, які вчитель показав класу на уроці про Антиклерикалізм і свободу слова, були відомі за публікаціями в сатиричному журналі Charlie Hebdo. Зараз у Парижі триває суд у справі про вбивство 12 людей в результаті ісламістського нападу на редакцію цього журналу в 2015 році.

За останній місяць це вже другий ісламістський напад, пов'язаний з карикатурами на пророка Мухаммеда, надрукованими Charlie Hebdo. В кінці вересня поліція Парижа затримала вихідця з Пакистану, який напав з ножем на двох людей біля колишнього офісу журналу.

Що відомо про напад?

Зловмисник, озброєний великим ножем, напав на вчителя біля середньої школи міста Конфлан-Сент-Онорін, що за 25 км від центру Парижа. Завдавши серію різаних ран в області шиї, злочинець відрізав голову своїй жертві.

За словами очевидців, в момент нападу злочинець вигукнув "Аллах акбар".

Нападник спробував втекти, проте поліція, яку викликали свідки події, швидко приїхала.

Поліцейські наздогнали нападника в сусідньому місті Ераньї. На вимогу здатися він почав погрожувати їм своїм зброєю, і його застрелили.

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Що відомо про вбитого вчителя

47-річний Самюель Паті був учителем історії та географії. На уроці, присвяченому світській державі і свободі слова, він показав учням карикатури на пророка Мухаммеда. Кілька років тому їх публікація в Charlie Hebdo викликала обурення багатьох мусульман в країні. У 2015-му році через ці карикатури на редакцію напали брати-джихадисти, вбивши 12 людей.

На початку жовтня кілька батьків-мусульман скаржилися керівництву школи на те, що цей учитель вирішив використовувати карикатури як навчальний посібник.

При цьому батько одного з учнів Паті розповів, що перед тим, як показати карикатури на пророка, Паті запропонував вийти з класу учням, яких ці зображення можуть образити.

"Мій син каже, що він був супер-чуйним, супер-доброзичливим і супер-добрим, - розповів агентству Франс-прес Нордін Чауаді. - Він просто сказав дітям-мусульманам: "Вийдіть з класу, я не хочу ображати ваші почуття".

За тиждень до нападу в соцмережах з'явилося відео, в якому чоловік, який представився як батько однієї з учениць Паті, назвав вчителя бандитом і закликав інших об'єднатися і сказати: "Зупинися, не чіпай наших дітей", передає агентство Ройтерз.

Реакція влади

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На місці злочину побував президент Франції Макрон

"Одного з наших співвітчизників сьогодні вбили, тому що він викладав - він розповідав учням про свободу поглядів, - заявив журналістам французький президент Емманюель Макрон на місці нападу. - Наш земляк зазнав жахливого нападу, став жертвою теракту, скоєного ісламістом".

Раніше міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен, що був на шляху до Марокко, екстрено повернувся у Париж.

Міністр освіти Жан-Мішель Бланке написав у Twitter, що вбивство вчителя - це напад на всю Французьку республіку. Бланке запевнив, що подумки він разом з жертвою і його рідними, і що єдиною відповіддю ісламському тероризму мають стати єдність і твердість.