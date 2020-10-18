Ломаченко програв Лопесу бій за чемпіонство у легкій вазі
32-річний український боксер Василь Ломаченко програв бій за звання чемпіона світу у легкій вазі 23-річному американцю Теофімо Лопесу.
Перемогу Лопеса визначили судді одноголосним рішенням після 12 раундів бою: 119-109, 117-111, 116-112. Ломаченко таким чином втратив пояси WBC, WBA Super і WBO, якими володів, і не зміг завоювати титул IBF, яким володіє Лопес.
Після поєдинку український боксер заявив, що не погоджується з рішенням суддів і вирішуватиме, що робити далі після розмови з промоутером і менеджером, повідомляє Укрінформ.
"Я вважаю, що забрав другу половину бою. Я хочу приїхати додому і переглянути поєдинок, але я не згоден з рішенням. Я думав, що виграю, але результат є результат. Я з ним сперечатися зараз не збираюся", - сказав Ломаченко.
Найочікуваніший поєдинок
Напередодні поєдинку західні ЗМІ писали, що боксерський бій українця Василя Ломаченка з американцем Теофімо Лопесом - найочікуваніша спортивна подія з початку пандемії.
Спортивні оглядачі із захопленням характеризували українського боксера, але попереджали, що цей бій може стати для нього випробуванням.
"Василь Ломаченко - це боксерське диво, яке ніколи не оскаржувалося", - зазначали в Independent.
Бій, який Ломаченко провів у США, — шістнадцятий у його професійній кар'єрі та п'ятнадцятий за чемпіонський титул.
Під час бою Лопес активно атакував Ломаченка і завдав низку ударів по його корпусу. Починаючи з 8-го раунду український боксер активніше пішов у наступ на суперника, проте Лопес відповідав контратаками та клінчем.
Найліпше Ломаченко проявив себе в останніх двох раундах, але, згідно з рішенням суддів, цього забракло для перемоги.
Це друга поразка в його професійній кар'єрі.