Ломаченко програв Лопесу бій за чемпіонство у легкій вазі

Автор фото, Getty Images

32-річний український боксер Василь Ломаченко програв бій за звання чемпіона світу у легкій вазі 23-річному американцю Теофімо Лопесу.

Перемогу Лопеса визначили судді одноголосним рішенням після 12 раундів бою: 119-109, 117-111, 116-112. Ломаченко таким чином втратив пояси WBC, WBA Super і WBO, якими володів, і не зміг завоювати титул IBF, яким володіє Лопес.

Після поєдинку український боксер заявив, що не погоджується з рішенням суддів і вирішуватиме, що робити далі після розмови з промоутером і менеджером, повідомляє Укрінформ.

"Я вважаю, що забрав другу половину бою. Я хочу приїхати додому і переглянути поєдинок, але я не згоден з рішенням. Я думав, що виграю, але результат є результат. Я з ним сперечатися зараз не збираюся", - сказав Ломаченко.

Найочікуваніший поєдинок

Напередодні поєдинку західні ЗМІ писали, що боксерський бій українця Василя Ломаченка з американцем Теофімо Лопесом - найочікуваніша спортивна подія з початку пандемії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Напередодні поєдинку західні ЗМІ з захопленням писали про українського боксера

Спортивні оглядачі із захопленням характеризували українського боксера, але попереджали, що цей бій може стати для нього випробуванням.

"Василь Ломаченко - це боксерське диво, яке ніколи не оскаржувалося", - зазначали в Independent.

Бій, який Ломаченко провів у США, — шістнадцятий у його професійній кар'єрі та п'ятнадцятий за чемпіонський титул.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Теофімо Лопес - новий чемпіон світу

Під час бою Лопес активно атакував Ломаченка і завдав низку ударів по його корпусу. Починаючи з 8-го раунду український боксер активніше пішов у наступ на суперника, проте Лопес відповідав контратаками та клінчем.

Найліпше Ломаченко проявив себе в останніх двох раундах, але, згідно з рішенням суддів, цього забракло для перемоги.

Це друга поразка в його професійній кар'єрі.