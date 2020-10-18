Війна в Карабаху: Провал перемир'я, Вірменія повідомляє про бої за важливе водосховище

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Азербайджанські військові у містечку Джебраїл на південній ділянці фронту

Перемир'я, домовленості про яке досягли у суботу Вірменія та Азербайджан, не втрималося й кількох годин. Вірменія повідомляє про бої біля Худаферинського водосховища та мосту, який поєднує невизнану Нагірно-Карабську республіку та Іран.

Якщо азербайджанські військові встановлять контроль над цим районом, це означатиме, що вони просунулися на понад 40 км на південній ділянці фронту з початку бойових дій і наблизилися до визнаного міжнародною спільнотою кордону з Вірменією.

Азербайджан поки не повідомляв про ситуацію на цьому напрямку, але повідомляє про обстріли з боку вірменських військових на інших ділянках фронту.

Нова війна в Карабаху почалася 27 вересня. Відтоді армія невизнаного Арцаху ( вірменська назва Нагорного Карабаху) повідомила про 673 загиблих військових та добровольців. Азербайджан дані про бойові втрати не повідомляє.

Водночас з обох боків внаслідок обстрілів загинули десятки цивільних.

Наступ на південному фронті

Опівночі між сторонами розпочалося гуманітарне перемир'я, проте і Вірменія, і Азербайджан майже одразу звинуватили супротивника у його порушенні.

Вранці речниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян повідомила про те, що о 7:20 азербайджанські військові перейшли в наступ в напрямку Худаферинського водосховища. Воно розташоване на ділянці кордону Азербайджану з Іраном, яку понад чверть століття контролюють вірменські військові.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Похорон військового невизнаної Нагірно-Карабської республіки

В останні дні з'являлися непрямі свідчення того, що лінія фронту змістилася в цей район.

Спочатку Іран повідомив про падіння кількох ракет в населеному пункті на своєму березі, потім, в суботу, в іранських і азербайджанських джерелах з'явилися відеозаписи, на яких іранські азербайджанці ( азербайджанці складають понад 16% населення Ірану) на іранському березі вітають азербайджанських військових на іншому березі.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Азербайджанський військовий розміщує прапор на будинку у містечку Джебраїл, на південній ділянці фронту

Азербайджан не повідомляв про встановлення контролю над зруйнованими під час попередньої війни селами в цьому районі. Зазвичай такі новини повідомляє президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Сьогодні невизнана Нагірно-Карабаська республіка повідомила про 40 загиблих військових.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Похорон жертв обстрілу в азербайджанському місті Гянджа

Відео про взяття Фізулі

Міністерство оборони Азербайджану в неділю опублікувало відео, яке фільмували, як стверджується, у райцентрі Фізулі, над яким азербайджанські військові нібито встановили контроль.

Міноборони не називає конкретне місце, але звірка з супутниковою мапою дозволяє з достатньою впевненістю стверджувати, що на відеозапису показане вірменське військове містечко на південно-східній околиці руїн Фізулі.

На відеозапису помітні кілька одиниць покинутої бронетехніки, зокрема, танки, кілька артилерійських знарядь, легке озброєння, різні боєприпаси і кілька вантажівок.

Відео фільмували вдень, у тиші: не чути навіть віддалених звуків бою.

Про взяття Фізулі президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив в суботу; вірменська сторона не коментувала цю заяву.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вірменські чоловіки у Степанакерті, столиці невизнаної НКР

До війни 1988-1994 років населення Фізулі складало понад 17 тисяч людей. Це містечко в радянську епоху назвали на честь азербайджанського поета та філософа XVI сторіччя.