Королева помилувала засудженого, який допоміг зупинити теракт за допомогою бивня нарвала

Автор фото, Steve Gallant/PA Wire Підпис до фото, Засуджений Стів Галлант (ліворуч) працював в рамках курсу реабілітації "Вчимося разом" разом з Джеком Меррітом (праворуч), який загинув під час теракту. Галлант зміг запобігти подальшим жертвам того дня

42-річний засуджений Стівен Галлант, який за допомогою бивня нарвала вчинив спротив терористу у 2019 році у Лондоні, може отримати умовно-дострокове звільнення.

"Лорд-канцлер надав Стівену Галланту королівську прерогативу милосердя, що знижує його мінімальний строк на 10 місяців, визнаючи його надзвичайно сміливі дії, які допомогли врятувати життя людей, попри величезний ризик для його власного (життя. - Ред)", - повідомив речник Міністерства юстиції Британії.

Стівена Галланта відправили до тюрми на 17 років у 2005 році за вбивство експожежника Баррі Джексона у Халлі.

Тепер колегія умовно-дострокового звільнення вирішить, чи можна звільнити Галланта достроково.

29 листопада 2019 року Галланта випустили з в'язниці на день для участі в конференції з реабілітації ув'язнених. Конференція проходила у будинку рибальської гільдії Фішмонгерс Хол у Лондоні. На неї прийшов 28-річний Усман Хан, якого достроково звільнили у 2018 році.

Усман Хан закричав, що має вибухівку на тілі, завдав удари ножем кільком присутнім і вибіг з будинку в напрямку Лондонського мосту, продовжуючи завдавати удари перехожим.

Стівен Галлант погнався за нападником і разом ще з двома чоловіками допоміг зупинити його. Для цього Галлант використав довжелезний бивень нарвала, який прихопив у будинку рибальської гільдії, а інший чоловік - вогнегасник.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бивень нарвала. Ілюстративне фото

Внаслідок теракту загинули випускники британських вишів Джек Мерріт та Саскія Джонс, які брали участь у програмі з реабілітації в'язнів. Усмана Хана застрелила поліція, на його тілі виявили муляж бомби.

Батько пана Мерріта Девід заявив Daily Mirror: "Стів цілком заслуговує цього помилування або зменшення покарання. Це фантастика. Він був дуже близький з Джеком, і він змінив своє життя. Я справді радий за нього".

Автор фото, Met Police Підпис до фото, Джек Мерріт та Саскія Джонс намагалися змінити життя в'язнів на краще. Вони загинули внаслідок нападу Усмана Хана

Стівен Галлант був одним із двох чоловіків, засуджених за вбивство експожежника Джексона у 2005 році. Під час судових засідань повідомлялося, що Галлант помилково вважав Джексона винним у нападі на свою подругу.

21-річний син вбитого пана Джексона Джек повідомив Mirror: "На мою думку, Галлант ледь не завершив час (у в'язниці. - Ред.), і якщо хтось пройшов реабілітацію та зміни, які, здається, у нього є, то це досить справедливо".

На початку цього року Галлант заявив, що "не вагався" втрутитися під час теракту.