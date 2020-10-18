"Партизанський марш" у Білорусі: тисячі демонстрантів на вулицях, десятки затримані
У Мінську в неділю відбувається "Партизанський марш", задуманий як акція солідарності зі страйкарями з мінських заводів. За даними ЗМІ, в акції взяли участь щонайменше 15 тисяч людей, силовики затримали вже десятки демонстрантів.
Як і в попередні тижні, мінське метро оголосило про закриття станцій в центрі міста, а оператори повідомили про обмеження мобільного інтернету. Білоруський МТС повідомив, що це сталося "в рамках заходів щодо забезпечення нацбезпеки".
Вранці у неділю силовики стягнули спецтехніку в центр Мінська і оточили площу Незалежності, до якої зазвичай прямують демонстранти.
Як повідомляє РИА Новости з посиланням на свого кореспондента, оточили силовики багато вулиць не тільки в центрі, але і в спальних районах - там, де зазвичай збираються прихильники опозиції.
Перед початком "Партизанського маршу" протесту по центру Мінська на мікроавтобусах почали курсувати так звані "мобільні групи" силовиків. Вони затримували демонстрантів, які прямували до центру міста.
Інтерфакс з посиланням на очевидців повідомляє, що силовики перекрили дорогу учасникам протесту на початку Партизанського проспекту, після чого почалися затримання.
За даними агентства, в марші беруть участь понад 30 тисяч людей.
Протести у Білорусі тривають вже два місяці. Вони почалися 9 серпня після президентських виборів, на яких з 80,1% голосів, за даними ЦВК, переміг Олександр Лукашенко. Опозиція вважає ці дані сфальсифікованими.
Напередодні у Мінську, Бресті, Вітебську та Світлогорську також відбулися протестні акції, зокрема, жіночий і студентський марші, а також відбулися акції прихильників Олександра Лукашенка.
МВС Білорусі стверджує, що протестували 400 людей, а п'ять провладних акцій відвідали 1 700 людей.
За цими ж даними, силовики затримали 43 учасників студентського маршу в центрі Мінська, а по всій країні - 58 осіб - "за порушення законодавства про проведення масових акцій".
У суботу силовики знову затримували журналістів: Дарину Спєвак з Onliner.by, а також Всеволода Зарубіна і Вадима Заміровського з TUT.BY.
Ще одне звільнення після візиту Лукашенка до СІЗО
У неділю стало відомо про звільнення адвоката Іллі Салея з команди експретендента на посаду президента Віктора Бабарика.
"Те, що Ілля Салей дома, а не в СІЗО - це хороша новина. І це результат нашого з вами мирного тиску на режим", - зазначає Світлана Тихановська, головна суперниця Лукашенка на президентських виборах.
Салея затримали 9 вересня за звинуваченням "у закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці". По цій же справі арештували членів президії Координаційної ради опозиції Марію Колесникову та Максима Знака, а Світлана Тихановська в рамках цієї ж справи оголосили в міждержавний розшук.
Ілля Салей був одним з учасників зустрічі затриманих опозиціонерів з Олександром Лукашенком, яка відбулася в СІЗО 10 жовтня.