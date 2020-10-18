"Партизанський марш" у Білорусі: тисячі демонстрантів на вулицях, десятки затримані

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Демонстранти вимагають відставки Олександра Лукашенка

У Мінську в неділю відбувається "Партизанський марш", задуманий як акція солідарності зі страйкарями з мінських заводів. За даними ЗМІ, в акції взяли участь щонайменше 15 тисяч людей, силовики затримали вже десятки демонстрантів.

Як і в попередні тижні, мінське метро оголосило про закриття станцій в центрі міста, а оператори повідомили про обмеження мобільного інтернету. Білоруський МТС повідомив, що це сталося "в рамках заходів щодо забезпечення нацбезпеки".

Вранці у неділю силовики стягнули спецтехніку в центр Мінська і оточили площу Незалежності, до якої зазвичай прямують демонстранти.

Як повідомляє РИА Новости з посиланням на свого кореспондента, оточили силовики багато вулиць не тільки в центрі, але і в спальних районах - там, де зазвичай збираються прихильники опозиції.

Перед початком "Партизанського маршу" протесту по центру Мінська на мікроавтобусах почали курсувати так звані "мобільні групи" силовиків. Вони затримували демонстрантів, які прямували до центру міста.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тисячі білорусів взяли участь у "Партизанському марші"

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Інтерфакс з посиланням на очевидців повідомляє, що силовики перекрили дорогу учасникам протесту на початку Партизанського проспекту, після чого почалися затримання.

За даними агентства, в марші беруть участь понад 30 тисяч людей.

Протести у Білорусі тривають вже два місяці. Вони почалися 9 серпня після президентських виборів, на яких з 80,1% голосів, за даними ЦВК, переміг Олександр Лукашенко. Опозиція вважає ці дані сфальсифікованими.

Напередодні у Мінську, Бресті, Вітебську та Світлогорську також відбулися протестні акції, зокрема, жіночий і студентський марші, а також відбулися акції прихильників Олександра Лукашенка.

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МВС Білорусі стверджує, що протестували 400 людей, а п'ять провладних акцій відвідали 1 700 людей.

За цими ж даними, силовики затримали 43 учасників студентського маршу в центрі Мінська, а по всій країні - 58 осіб - "за порушення законодавства про проведення масових акцій".

У суботу силовики знову затримували журналістів: Дарину Спєвак з Onliner.by, а також Всеволода Зарубіна і Вадима Заміровського з TUT.BY.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 17 жовтня у Мінську відбувся "жіночий марш"

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Ще одне звільнення після візиту Лукашенка до СІЗО

У неділю стало відомо про звільнення адвоката Іллі Салея з команди експретендента на посаду президента Віктора Бабарика.

"Те, що Ілля Салей дома, а не в СІЗО - це хороша новина. І це результат нашого з вами мирного тиску на режим", - зазначає Світлана Тихановська, головна суперниця Лукашенка на президентських виборах.

Салея затримали 9 вересня за звинуваченням "у закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці". По цій же справі арештували членів президії Координаційної ради опозиції Марію Колесникову та Максима Знака, а Світлана Тихановська в рамках цієї ж справи оголосили в міждержавний розшук.

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