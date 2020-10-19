У Перу виявили гігантський геогліф кота. Йому понад 2 тисячі років

Автор фото, OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN/GOB.PE

Археологи виявили гігантське зображення кішки під час розкопок на території плато Наска, що на півдні Перу. У довжину зображення сягає 37 метрів, його вік - понад 2 тисячі років.

Судячи з зображення, кіт, за задумом авторів, "лежить" на схилі гори на лівому боці.

Малюнок знайшли під час робіт з реставрації оглядового майданчика - його було ледь видно і був ризик, що він може зруйнуватися через ерозію, повідомили в міністерстві культури Перу.

Автор фото, OFICINA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN/GOB.PE

За своїми стилістичними особливостями, зображення відносять до періоду пізнього Паракасу, коли зображення котів та кішок були дуже популярні в місцевій культурі.

Знайдений геогліф став найстарішим з малюнків плато Наска, більшість з яких датовані 100-200 роками до нашої ери.

Геогліфи Наски включені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

На цьому плато, яке розтягнулося на кілька десятків кілометрів, також можна побачити величезні зображення людей, тварин, рослин та різноманітних фігур.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Heritage Images

Автор фото, Getty Images