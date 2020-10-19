Через згадки про Медведчука: суд заборонив поширювати книгу про Стуса

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Зранку 19 жовтня Дарницький районний суд частково задовольнив скаргу Віктора Медведчука і заборонив розповсюджувати книгу журналіста Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

Медведчук згадується у книзі, оскільки свого часу він був державним захисником Стуса.

Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час того процесу. Сам він своєї провини не визнає.

Політик просив суд заборонити поширення книги, оскільки деякі фрази та формулювання в ній, на його думку, порушують честь та гідність. Суд із цим погодився.

"Зобов'язати Кіпіані і видавництво Vivat видалити з книжки із розділів "Кримінальна справа №5. Книга життя і смерті Василя Стуса" та "Чи вбивав адвокат Медведчук поета Василя Стуса" інформацію про особу Медведчука. Заборонити Кіпіані і видавництву Vivat розповсюджувати надрукований тираж книжки "Справа Василя Стуса" і подальше його тиражування до усунення порушення особистого немайнового права Медведчука", - оголосила суддя.

Це рішення ще можна оскаржити упродовж 30 днів.

Рішення суду ще не набрало законної сили й почне діяти, якщо пан Кіпіані не подасть апеляції або якщо програє ще й апеляційну інстанцію.

Медведчук і Стус?

Випускник юридичного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка, Віктор Медведчук наприкінці 1970-х - на початку 1980-х років був призначений державою адвокатом у процесах проти українських поетів Василя Стуса і Юрія Литвина.

Причому сам Василь Стус, за деякими свідченнями, від адвоката Медведчука відмовився, а Юрій Литвин у своєму останньому слові у якості підсудного казав: "Пасивність мого адвоката Медведчука в захисті обумовлена не його професійним профанством, а тими вказівками, які він одержав згори, і підлеглістю: він не сміє розкривати механізму вчиненої проти мене провокації".

Дисидент Євген Сверстюк також згадував: "Коли Стус зустрівся з призначеним йому адвокатом, то відразу відчув, що Медведчук є людиною комсомольсько-агресивного типу, що він його не захищає, не хоче його розуміти і, власне, не цікавиться його справою".

Василя Стуса звинувачували в антирадянській агітації і пропаганді за ч. 2 статті 62 Кримінального Кодексу УРСР. В архівах збереглася стенограма із засідання суду, в якій адвокат Віктор Медведчук каже, що вважає "кваліфікацію його (Василя Стуса - Ред.) дій вірною".

Радянська влада засудила Василя Стуса до 10 років примусових робіт і 5 років заслання.

Сам Віктор Медведчук пізніше заявляв, що не збирається "виправдовуватися із цього питання", і наполягав, що спеціальна комісія із адвокатської етики перевірила його роботу як адвоката Василя Стуса.

"Якщо хтось думає, що я міг би врятувати Василя Стуса, то він або брехун, або ніколи не жив у Радянському Союзі й не знає, що це таке. Рішення за такими справами ухвалювалося не у суді, а в партійних інстанціях і КДБ. Суд лише офіційно затверджував оголошений вирок", - казав політик.