Українці живуть здоровими менше, ніж решта Європи - дослідження

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В Україні - найкоротша в Європі очікувана тривалість здорового життя. Фахівці розрахували, що вона складає 61,7 року.

Це майже на 9 років менше, ніж у Норвегії (70,6 року), і приблизно на 8 років менше, ніж у Великій Британії (68,9 року).

Водночас у сусідній з Україною Польщі цей показник складає 68 років, у Білорусі - 65 років, у Росії - 63,7 року.

Український показник (61,7) також виявився нижчим за середньосвітовий, який складає 63,5 року.

Дослідження Global Burden of Disease Study оприлюднили в журналі Lancet. Фахівці проаналізували дані про народжуваність, смертність, міграцію та низку інших демографічних показників у 204 країнах за період з 1950 по 2019 рік.

Якщо ж говорити про ширший показник - загальну очікувану тривалість життя (і здорового, і нездорового), - то для України він складає 73,8 року (78,3 року для жінок і 69 років для чоловіків).

Загалом, кажуть дослідники, тренд останніх 20 років полягає у збільшенні очікуваної тривалості життя у більшості країн світу.

Так, у 2000 році середня очікувана тривалість життя у світі складала 67, 2 року. Зараз - 73,5 року.

Разом із цим за цей самий період зріс і показник очікуваної тривалості здорового життя: з 58,6 у 2000 році до 63,5 у 2020-му.